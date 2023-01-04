Mehmet Ali Erbil’in Kızından Yatak Pozu Geldi Ortalık Birbirine Girdi! İç Çamaşırıyla Dekolte Vermelere Doyamadı… Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Neler Oldu Neler…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yatak pozunu paylaşınca ortalık birbirine girdi. İç çamaşırıyla dekolte vermelere doyamayan Erbil’den gelen bu pozun ardından sosyal medya resmen ayağa kalktı. Neler oldu neler! İşte konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar!
Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ortalığı karıştıran pozlarına ara vermeden devam ediyor. Sosyal paylaşım sitesi hesaplarını bir hayli aktif kullanan Erbil, takipçileriyle en özel anlarını da paylaşmaya ara vermiyor. 26. Yaşını ailesi ve arkadaşlarıyla geçiren ünlü oyuncudan gelen paylaşımlar kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemini birbirine katarken şimdiyse yatak odasından verdiği iç çamaşırlı pozla tansiyonlar yükseldi. İşte o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.