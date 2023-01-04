Esra Erol’da Yıkım Yaratacak Skandal Olay! Yuvası Öyle Bir Şeyden Yıkıldı Ki, Duyanlar Felç Geçiriyor! “Bu Kadarı da Pes!”
ATV Ekranlarının incisi, en çok izlenen programlarından bir tanesi olan Esra Erol’da skandal denecek bir olay yaşandı. Yıllardır evli olduğu eşiyle “ilginç” bir sebepten yuvası dağılan ismin iddialarını duyanlar resmen kısmi felç geçirdi. Binlerce kişi ise “Bu kadarı da pes” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Programa katılan Ayşegül Hanım, Esra Erol’a anlattıklarıyla ağızların yarım metre açık kalmasına neden oldu. Hem kocası hem de kocasının ailesi tarafından sokağa atıldığını ifade eden Ayşegül Hanım, her bir sözünde Esra Erol’u şok içerisinde bıraktı. Kendisinin hatasını da ifade eden Ayşegül Hanım, annesini de yanına alarak programa katıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.