Esra Erol’da Yıkım Yaratacak Skandal Olay! Yuvası Öyle Bir Şeyden Yıkıldı Ki, Duyanlar Felç Geçiriyor! “Bu Kadarı da Pes!”

Programa katılan Ayşegül Hanım, Esra Erol’a anlattıklarıyla ağızların yarım metre açık kalmasına neden oldu. Hem kocası hem de kocasının ailesi tarafından sokağa atıldığını ifade eden Ayşegül Hanım, her bir sözünde Esra Erol’u şok içerisinde bıraktı. Kendisinin hatasını da ifade eden Ayşegül Hanım, annesini de yanına alarak programa katıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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