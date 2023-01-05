Hadise’nin Göğüs Dekoltesi Kırmızı Çizgiyi Aştı! Görenler Her Bir Zerresin Aşık Oldu; “Kraliçe Gibi Kraliçe!” Alev Alev…
Hayranları tarafından “Kraliçe” denilerek hitap edilen Hadise’nin göğüs dekoltesinin kırmızı çizgiyi aştığına dair yorumlar yapıldı. Görenlerin her bir zerresine aşık odluğu Hadise’nin çekici pozları adeta alev alev yaktı. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, 3 milyon değerindeki yüzüğü parmağına takarak biricik aşkı Mehmet Dinçerler’e “Evet” demişti. Evlilik teklifinden birkaç ay sonra evlenme kararı veren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, herkesi şaşırtmıştı. Nisan ayının son gününde evlenip; Eylül ayının son gününde boşanma kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, bir daha bir araya gelmemişti. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.