- 05 Oca 2023 - 21:59 G: 05 Oca 2023 - 22:40

Hadise’nin Göğüs Dekoltesi Kırmızı Çizgiyi Aştı! Görenler Her Bir Zerresin Aşık Oldu; “Kraliçe Gibi Kraliçe!” Alev Alev…

Hayranları tarafından “Kraliçe” denilerek hitap edilen Hadise’nin göğüs dekoltesinin kırmızı çizgiyi aştığına dair yorumlar yapıldı. Görenlerin her bir zerresine aşık odluğu Hadise’nin çekici pozları adeta alev alev yaktı. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, 3 milyon değerindeki yüzüğü parmağına takarak biricik aşkı Mehmet Dinçerler’e “Evet” demişti. Evlilik teklifinden birkaç ay sonra evlenme kararı veren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, herkesi şaşırtmıştı. Nisan ayının son gününde evlenip; Eylül ayının son gününde boşanma kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, bir daha bir araya gelmemişti. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?

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05 Oca 2023 - 21:59 Ankara- Yaşam

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