Hadise’nin Göğüs Dekoltesi Kırmızı Çizgiyi Aştı! Görenler Her Bir Zerresin Aşık Oldu; “Kraliçe Gibi Kraliçe!” Alev Alev…

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, 3 milyon değerindeki yüzüğü parmağına takarak biricik aşkı Mehmet Dinçerler’e “Evet” demişti. Evlilik teklifinden birkaç ay sonra evlenme kararı veren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, herkesi şaşırtmıştı. Nisan ayının son gününde evlenip; Eylül ayının son gününde boşanma kararı alan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, bir daha bir araya gelmemişti. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?

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