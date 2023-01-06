Esra Erol’da Bir Yuva Talan Oldu Gitti! “Psikolojim Bozuk” Dedi; El Kadar Çocuğunu Bırakıp Gitti! Avukat Hülya Şok İçerisinde Kaldı…
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da bir yuva resmen talan oldu gitti. “Psikolojim bozuk” dedi, el kadar çocuğunu arkasına bakmadan bırakıp gitti. Avukat Hülya’nın ve stüdyodakilerin şok içerisinde kaldığı bu anlarda yapılan açıklamalar; ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz günlerde programa katılan Ferdi Bey, eşi Selenay’ın evden kaçtığını, 500 erkekle cinsel içerikli bir biçimde görüştüğünü, el kadar kızına psikolojik şiddet uyguladığını ifade etmişti. Selenay’ın halası ise Ferdi’nin her bir sözüne katılmıştı. Bu akşam ekranlara gelen bölümde ise Selenay canlı yayına geldi ve olağanüstü ifadelerine yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.