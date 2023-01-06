- 06 Oca 2023 - 18:27 G: 06 Oca 2023 - 18:46

Esra Erol’da Bir Yuva Talan Oldu Gitti! “Psikolojim Bozuk” Dedi; El Kadar Çocuğunu Bırakıp Gitti! Avukat Hülya Şok İçerisinde Kaldı…

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da bir yuva resmen talan oldu gitti. “Psikolojim bozuk” dedi, el kadar çocuğunu arkasına bakmadan bırakıp gitti. Avukat Hülya’nın ve stüdyodakilerin şok içerisinde kaldığı bu anlarda yapılan açıklamalar; ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde programa katılan Ferdi Bey, eşi Selenay’ın evden kaçtığını, 500 erkekle cinsel içerikli bir biçimde görüştüğünü, el kadar kızına psikolojik şiddet uyguladığını ifade etmişti. Selenay’ın halası ise Ferdi’nin her bir sözüne katılmıştı. Bu akşam ekranlara gelen bölümde ise Selenay canlı yayına geldi ve olağanüstü ifadelerine yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Oca 2023 - 18:27 Ankara- Yaşam

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