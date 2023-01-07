- 07 Oca 2023 - 17:29

Ünlü Spikeri Görenler Çıplak Sandı! İç Çamaşırlı Seksi Pozu Paylaşım Rekoru Kırdı…

Ünlü oyuncu Can Yaman ile uzun süren ilişkide yaşamış olan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile sık sık sosyal medyanın gündemine geliyordu. Can Yaman’dan ayrıldıktan sonra bu sefer yeni sevgilisiyle gündem gelirken paylaşımı olay oldu.

Ünlü Sunucu Diletta Leotta Yılbaşı için özel olarak gittiği tatilden Eve Dönüş pozlarını sosyal medyada yayınladı.

Leotta’nın yaptığı paylaşımı görenler şaşkınlığını gizleyemediler. Güzelliği ve dikkat çeken pozunu görenler ünlü sunucunun çıplak poz verdiğinin sandılar. 2 saat içinde paylaşımı 400 bin beğeniye ulaşırken hayranları mest oldu.

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07 Oca 2023 - 17:29 - Gündem

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