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07 Oca 2023 - 17:29

Ünlü Spikeri Görenler Çıplak Sandı! İç Çamaşırlı Seksi Pozu Paylaşım Rekoru Kırdı…

Ünlü oyuncu Can Yaman ile uzun süren ilişkide yaşamış olan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile sık sık sosyal medyanın gündemine geliyordu. Can Yaman’dan ayrıldıktan sonra bu sefer yeni sevgilisiyle gündem gelirken paylaşımı olay oldu.