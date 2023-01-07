- 07 Oca 2023 - 23:56 G: 08 Oca 2023 - 00:29

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan Kalpleri Acıtan Ayrılık Haberi! 8 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu!

Magazin Dünyasında evlilikleri örnek gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftine nazar değdi. 2015 yılında nikah masasına oturan ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası gündem bomba gibi düştü! Peki, Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti boşanıyor mu?

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti hakkında hayranlarını üzen haber ortaya atıldı. Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi ve beraber paylaşım yapmaması akıllara boşanıyorlar mı sorularını getirdi.

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07 Oca 2023 - 23:56 - Magazin

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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan Kalpleri Acıtan Ayrılık Haberi! 8 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu! mask
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan Kalpleri Acıtan Ayrılık Haberi! 8 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu!
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