07 Oca 2023 - 23:56 Güncelleme: 08 Oca 2023 - 00:29
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan Kalpleri Acıtan Ayrılık Haberi! 8 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu!
Magazin Dünyasında evlilikleri örnek gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftine nazar değdi. 2015 yılında nikah masasına oturan ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası gündem bomba gibi düştü! Peki, Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti boşanıyor mu?
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti hakkında hayranlarını üzen haber ortaya atıldı. Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi ve beraber paylaşım yapmaması akıllara boşanıyorlar mı sorularını getirdi.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
# ceyda düvenci kimdir, ceyda düvenci kaç yaşında, ceyda düvenci nereli, Ceyda Düvenci kızı, Ceyda Düvenci annesi, Bülent Şakrak kimdir, Bülent Şakrak kaç yaşında, Bülent Şakrak nereli, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak boşandı mı, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ne zman evlendi, Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çocuğu var mı, Ceyda Düvenci ilk çocuğu kimden?
07 Oca 2023 - 23:56 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.