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07 Oca 2023 - 23:56

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan Kalpleri Acıtan Ayrılık Haberi! 8 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu!

Magazin Dünyasında evlilikleri örnek gösterilen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çiftine nazar değdi. 2015 yılında nikah masasına oturan ikilinin evlilikleri üzerinde kara bulutların dolaştığı iddiası gündem bomba gibi düştü! Peki, Ceyda Düvenci Bülent Şakrak çifti boşanıyor mu?