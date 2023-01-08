- 08 Oca 2023 - 13:59 G: 08 Oca 2023 - 14:11

Tarım Kredi Market 2023 Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! Meyve – Sebze, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta… Reyonlar Boşalmaya Başladı!

Tarım Kredi Market, 2023 yılının en büyük indirimini başlatacağını resmen duyurdu. Meyve – sebze, Ayçiçek yağı, peynir ve yumurtada muhteşem bir kampanya başlatan Tarım Kredi Market, reyonların hızlıca boşalmasına neden oldu. Peki, Tarım Kredi Market, hangi ürünlerde indirim başlattı?

5 Ocak tarihinde başlatmış olduğu indirimin bugün son günü olduğunu duyuran Tarım Kredi Market, müşterilerin adeta akın akın markete koşmasına neden olmuştu. Meyve ve sebze ürünlerindeki indirimin ise 9 Ocak itibariyle biteceğini duyurmuştu. Yeni ürünleri kampanyaya sokacak olan Tarım Kredi Market; 2023 yılının en büyük indirimini yaparak dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Oca 2023 - 13:59 Ankara- Yaşam

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Tarım Kredi Market 2023 Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! Meyve – Sebze, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta… Reyonlar Boşalmaya Başladı! mask
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