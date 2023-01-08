Tarım Kredi Market 2023 Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! Meyve – Sebze, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta… Reyonlar Boşalmaya Başladı!

5 Ocak tarihinde başlatmış olduğu indirimin bugün son günü olduğunu duyuran Tarım Kredi Market, müşterilerin adeta akın akın markete koşmasına neden olmuştu. Meyve ve sebze ürünlerindeki indirimin ise 9 Ocak itibariyle biteceğini duyurmuştu. Yeni ürünleri kampanyaya sokacak olan Tarım Kredi Market; 2023 yılının en büyük indirimini yaparak dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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