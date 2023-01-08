Tarım Kredi Market 2023 Yılın En Büyük İndirimini Duyurdu! Meyve – Sebze, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta… Reyonlar Boşalmaya Başladı!
Tarım Kredi Market, 2023 yılının en büyük indirimini başlatacağını resmen duyurdu. Meyve – sebze, Ayçiçek yağı, peynir ve yumurtada muhteşem bir kampanya başlatan Tarım Kredi Market, reyonların hızlıca boşalmasına neden oldu. Peki, Tarım Kredi Market, hangi ürünlerde indirim başlattı?
5 Ocak tarihinde başlatmış olduğu indirimin bugün son günü olduğunu duyuran Tarım Kredi Market, müşterilerin adeta akın akın markete koşmasına neden olmuştu. Meyve ve sebze ürünlerindeki indirimin ise 9 Ocak itibariyle biteceğini duyurmuştu. Yeni ürünleri kampanyaya sokacak olan Tarım Kredi Market; 2023 yılının en büyük indirimini yaparak dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.