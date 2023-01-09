Araç Sahipleri DİKKAT! Bu Tarihleri Kaçıranlar Ceza Ödeyecek!

MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi Türkiye'de kayıtlı olan otomobiller, minibüsler, otobüsler, motosikletler ve diğer kara taşıtları için ödenen bir vergi türüdür. MTV, aracın yaşına, koltuk sayısına ve doğaya saldırı emisyon oranına göre hesaplanır ve her yıl iki kez ödenir.

MTV ödeme zorunluluğu, aracın trafik sicil kaydı aktif olduğu sürece devam eder ve kaydı silinene kadar ödenmeye devam edilir. MTV ödeme zorunluluğu olmayan araçlar ise, kamu hizmetlerini yürüten araçlar, Kızılay Derneği'ne kayıtlı araçlar, en az %90 engelli olan bireylerin üzerine kayıtlı bulunan araçlar ve hurda olarak kabul edilen araçlar olabilir.

MTV borcunun ilk taksit ödeme süresi sona erdiğinde, ödemeyi yapmayan araç sahiplerine ceza uygulanabilir. Bu ceza, ödeme işlemini tamamlamayı sağlamak ve geç ödenen borçların tahsil edilmesine yardımcı olmak amacıyla uygulanır.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir kararla, MTV tutarları arasında değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler, aracın yaşına, koltuk sayısına, doğaya salınan emisyon oranına ve diğer faktörlere göre hesaplanır.

Peki MTV ödenmesi halinde ne olur? Araç sahipleri dikkat! Bu tarihleri kaçıranlar ceza ödeyecek! İşte detaylar...

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