- 10 Oca 2023 - 17:43 G: 10 Oca 2023 - 18:11

Bu Tiramisunun Tadına Doyamayacaksınız! Misafirleriniz Mest Olacak, Tek Çatalda Bitirecek! İşte En Lezzetli Tiramisu Tarifi…

Tiramisu yapmak öyle basit bir şey değildir! Özenle hazırlanması gereken tiramisunun en orijinal tarifiniz sizler için derledik! Misafirleriniz mest olacak, tek çatalda bitirecek! İşte en lezzetli tiramisu tarifi…

"Tiramisu" İtalyanca'da "al beni" veya "al götür beni" anlamlarına gelen bir kelime. Bu isim, tatlının lezzetinin insanların keyfini çıkararak, enerji verici olduğu ve "al" veya "götür" gibi duyguları yaratması nedeniyle verilmiş olabilir. Aynı zamanda özellikle eski zamanlarda yapımı ile ilgili olarak birçok yerel tarifte, Tiramisu genellikle , yorulmuş veya yorgun olanlar için yapılmıştır ve "al" veya "götür" duygusunun verilmesi amacı ile yapılmıştır.

Akşama misafirleriniz gelecekse ve siz kara kara ne yapacağınızı düşünüyorsanız buyurun sizi tiramisu tarifiyle baş başa bırakalım! Bu Tiramisunun Tadına Doyamayacaksınız! Misafirleriniz Mest Olacak, Tek Çatalda Bitirecek! İşte En Lezzetli Tiramisu Tarifi… 

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10 Oca 2023 - 17:43 Ankara- Yaşam

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