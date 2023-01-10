"Tiramisu" İtalyanca'da "al beni" veya "al götür beni" anlamlarına gelen bir kelime. Bu isim, tatlının lezzetinin insanların keyfini çıkararak, enerji verici olduğu ve "al" veya "götür" gibi duyguları yaratması nedeniyle verilmiş olabilir. Aynı zamanda özellikle eski zamanlarda yapımı ile ilgili olarak birçok yerel tarifte, Tiramisu genellikle , yorulmuş veya yorgun olanlar için yapılmıştır ve "al" veya "götür" duygusunun verilmesi amacı ile yapılmıştır.

Akşama misafirleriniz gelecekse ve siz kara kara ne yapacağınızı düşünüyorsanız buyurun sizi tiramisu tarifiyle baş başa bırakalım! Bu Tiramisunun Tadına Doyamayacaksınız! Misafirleriniz Mest Olacak, Tek Çatalda Bitirecek! İşte En Lezzetli Tiramisu Tarifi…

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