Sünnet derisi, cildin üst katmanındaki ölü hücreleri atarak yenileyen bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu yöntem, cildi nemlendirerek ve kan dolaşımını artırarak cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Sünnet derisi genellikle estetik amaçlı olarak uygulanır ve cildin gençleştirilmesi, nemlendirilmesi, tonunun düzeltilmesi, ciltteki kırışıklıkların azaltılması ve cildin parlaklığının arttırılması gibi amaçlarla yapılır.

Peki Sünnet derisiyle gençleşme nedir, nasıl yapılır? Alloblast nedir ne işe yarar? İşte o önemli detaylar…

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