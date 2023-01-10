Sünnet derisiyle gençleşme nedir, nasıl yapılır? Alloblast nedir ne işe yarar?
Yeni doğan sünnet derisinden elde edilen fibroblast hücrelerinin, laboratuvar ortamında çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Peki Sünnet derisiyle gençleşme nedir, nasıl yapılır? Alloblast nedir ne işe yarar? İşte o önemli detaylar…
Sünnet derisi, cildin üst katmanındaki ölü hücreleri atarak yenileyen bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu yöntem, cildi nemlendirerek ve kan dolaşımını artırarak cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.
Sünnet derisi genellikle estetik amaçlı olarak uygulanır ve cildin gençleştirilmesi, nemlendirilmesi, tonunun düzeltilmesi, ciltteki kırışıklıkların azaltılması ve cildin parlaklığının arttırılması gibi amaçlarla yapılır.
Peki Sünnet derisiyle gençleşme nedir, nasıl yapılır? Alloblast nedir ne işe yarar? İşte o önemli detaylar…
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10 Oca 2023 - 21:43 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.