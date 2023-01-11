Hülya Avşar Çalışanlarını Başına Taç Yapmış! Öyle İmkanlar Tanıyor Ki… “Helal Olsun!”

Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla çok sık gündeme gelen Hülya Avşar’ın patron olarak yer aldığı projelerde tüm ekibine karşı cömert davrandığı haberleri ise sosyal medyanın da gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

Sigortasız eleman çalıştırmadığı öğrenilen Hülya Avşar’ın hastalanan personellerini de en iyi hastanelerde bakımlarını üstlendiği ifade ediliyor. Çalışanları ile yaptığı iş sözleşmesinde ise çalışanlarının en az 8 saat uyuması ve hafta sonu da izin yapmaları gibi özel maddelere de yer verdiği belirtiliyor.

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