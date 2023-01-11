- 11 Oca 2023 - 12:46 G: 11 Oca 2023 - 12:54

Hülya Avşar Çalışanlarını Başına Taç Yapmış! Öyle İmkanlar Tanıyor Ki… “Helal Olsun!”

Magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Hülya Avşar, özellikle son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde ilk sıralarda yer alıyor. Özel hayatıyla da çok sık gündeme gelen Hülya Avşar, kısa süre önce Anlatma adlı çıkardığı yeni şarkısı ile sevenleriyle buluşmuştu. Bu kez farklı bir konuyla gündeme gelen Hülya Avşar’ın yanında çalışanlara oldukça bonkör davrandığı aktarıldı. Göz hakkı adında kendisiyle çalışan tüm ekibine prim verdiği öğrenildi. İşte Detaylar...

Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla çok sık gündeme gelen Hülya Avşar’ın patron olarak yer aldığı projelerde tüm ekibine karşı cömert davrandığı haberleri ise sosyal medyanın da gündeminde ilk sıralarda yer aldı.

Sigortasız eleman çalıştırmadığı öğrenilen Hülya Avşar’ın hastalanan personellerini de en iyi hastanelerde bakımlarını üstlendiği ifade ediliyor. Çalışanları ile yaptığı iş sözleşmesinde ise çalışanlarının en az 8 saat uyuması ve hafta sonu da izin yapmaları gibi özel maddelere de yer verdiği belirtiliyor.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz… 

11 Oca 2023 - 12:46 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Dantelli Sütyeniyle Dekolte Şovu Yaptı! 23 Yaşındaki Melisa Döngel Yine Fiziğini Konuşturdu! “Taş Mısın Mübarek!” mask
Dantelli Sütyeniyle Dekolte Şovu Yaptı! 23 Yaşındaki Melisa Döngel Yine Fiziğini Konuşturdu! “Taş Mısın Mübarek!”
Survivor Şampiyonu Nisa Estetik Kurbanı Oldu! Tüm Yüz Hattı Kaydı! “Ogeday’dan Ayrılmak Yaramadı!” mask
Survivor Şampiyonu Nisa Estetik Kurbanı Oldu! Tüm Yüz Hattı Kaydı! “Ogeday’dan Ayrılmak Yaramadı!”
Neslihan Atagül Araba Pozlarıyla Yaptı Yapacağını… Mini Elbisesiyle Nefes Kesti! “Öyle Ölmeyiz, Füze At!” mask
Neslihan Atagül Araba Pozlarıyla Yaptı Yapacağını… Mini Elbisesiyle Nefes Kesti! “Öyle Ölmeyiz, Füze At!”
Kısmetse Olur’dan Ayrılanlar Tek Tek Ortaya Çıktı! Resmen Gelen Geri Gidiyor… “Bir Keyif Kahvesi İçerim!” mask
Kısmetse Olur’dan Ayrılanlar Tek Tek Ortaya Çıktı! Resmen Gelen Geri Gidiyor… “Bir Keyif Kahvesi İçerim!”
Masterchef’te Kupa Değişimi! Metin’den Alınıp Kıvanç’a Verildi; Büyük Hata Canlı Yayın Bitince Ortaya Çıktı… mask
Masterchef’te Kupa Değişimi! Metin’den Alınıp Kıvanç’a Verildi; Büyük Hata Canlı Yayın Bitince Ortaya Çıktı…
Kurtlar Vadisi Cahit’in Son Haline Yorum Yağdı! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu, Değişimi Şok Etti! mask
Kurtlar Vadisi Cahit’in Son Haline Yorum Yağdı! Polat Alemdar’ın Sağ Koluydu, Değişimi Şok Etti!
Kısmete Olur Aybüke İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu! “Abla Her Şeyin Ortada!” Rekor Kırıldı… mask
Kısmete Olur Aybüke İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu! “Abla Her Şeyin Ortada!” Rekor Kırıldı…
60 Yaşındaki Seda Sayan Bembeyaz Sütyeniyle Yakıp Kavurdu! Bacaklarını, İncecik Belini Konuşturdu… “Gelinlik Kız!” mask
60 Yaşındaki Seda Sayan Bembeyaz Sütyeniyle Yakıp Kavurdu! Bacaklarını, İncecik Belini Konuşturdu… “Gelinlik Kız!”
Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Ne Kazım Ağa, Ne İfakat… “Sonunda Kurtuluyoruz!” mask
Yalı Çapkını Dizisinden Göbek Attıran Ayrılık! Ne Kazım Ağa, Ne İfakat… “Sonunda Kurtuluyoruz!”
Esra Erol’da Bir Rezil Olay Daha! Yıllardır Evli Olduğu Eşini Uygunsuz Bir Biçimde Videoda Görünce… mask
Esra Erol’da Bir Rezil Olay Daha! Yıllardır Evli Olduğu Eşini Uygunsuz Bir Biçimde Videoda Görünce…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara’ya Gelecekler, Buraya Uğramadan Gitmeyin! Resmen Cennet… İşte Ankara’da Kışın Gezilecek Yerler… mask
Ankara’ya Gelecekler, Buraya Uğramadan Gitmeyin! Resmen Cennet… İşte Ankara’da Kışın Gezilecek Yerler…
Hülya Avşar Çalışanlarını Başına Taç Yapmış! Öyle İmkanlar Tanıyor Ki… “Helal Olsun!” mask
Hülya Avşar Çalışanlarını Başına Taç Yapmış! Öyle İmkanlar Tanıyor Ki… “Helal Olsun!”
Dantelli Sütyeniyle Dekolte Şovu Yaptı! 23 Yaşındaki Melisa Döngel Yine Fiziğini Konuşturdu! “Taş Mısın Mübarek!” mask
Dantelli Sütyeniyle Dekolte Şovu Yaptı! 23 Yaşındaki Melisa Döngel Yine Fiziğini Konuşturdu! “Taş Mısın Mübarek!”
Survivor Şampiyonu Nisa Estetik Kurbanı Oldu! Tüm Yüz Hattı Kaydı! “Ogeday’dan Ayrılmak Yaramadı!” mask
Survivor Şampiyonu Nisa Estetik Kurbanı Oldu! Tüm Yüz Hattı Kaydı! “Ogeday’dan Ayrılmak Yaramadı!”
Hangi Burç Partnerinden Birkaç Adım Önde Yürür? İşte Hem Cinsellikte Hem Özel Hayatta Baskın Olmak İsteyen Burçlar… mask
Hangi Burç Partnerinden Birkaç Adım Önde Yürür? İşte Hem Cinsellikte Hem Özel Hayatta Baskın Olmak İsteyen Burçlar…
Neslihan Atagül Araba Pozlarıyla Yaptı Yapacağını… Mini Elbisesiyle Nefes Kesti! “Öyle Ölmeyiz, Füze At!” mask
Neslihan Atagül Araba Pozlarıyla Yaptı Yapacağını… Mini Elbisesiyle Nefes Kesti! “Öyle Ölmeyiz, Füze At!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL