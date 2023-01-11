Hülya Avşar Çalışanlarını Başına Taç Yapmış! Öyle İmkanlar Tanıyor Ki… “Helal Olsun!”
Magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden Hülya Avşar, özellikle son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde ilk sıralarda yer alıyor. Özel hayatıyla da çok sık gündeme gelen Hülya Avşar, kısa süre önce Anlatma adlı çıkardığı yeni şarkısı ile sevenleriyle buluşmuştu. Bu kez farklı bir konuyla gündeme gelen Hülya Avşar’ın yanında çalışanlara oldukça bonkör davrandığı aktarıldı. Göz hakkı adında kendisiyle çalışan tüm ekibine prim verdiği öğrenildi. İşte Detaylar...
Yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla çok sık gündeme gelen Hülya Avşar’ın patron olarak yer aldığı projelerde tüm ekibine karşı cömert davrandığı haberleri ise sosyal medyanın da gündeminde ilk sıralarda yer aldı.
Sigortasız eleman çalıştırmadığı öğrenilen Hülya Avşar’ın hastalanan personellerini de en iyi hastanelerde bakımlarını üstlendiği ifade ediliyor. Çalışanları ile yaptığı iş sözleşmesinde ise çalışanlarının en az 8 saat uyuması ve hafta sonu da izin yapmaları gibi özel maddelere de yer verdiği belirtiliyor.
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11 Oca 2023 - 12:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.