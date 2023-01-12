Lokanta Tipi Mercimek Çorbasının Gizli Tarifini Açıklıyoruz! Lokanta Tipi Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır, İçine Ne Konur, Kaç Dakika Pişer?

Mercimek çorbası, yüksek lif içeriği nedeniyle pekliğe iyi gelir ve kalın bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Hemoroit ve diğer kalın bağırsak sorunlarında iyileştirici etkiler yapar. Ayrıca mercimek içerdiği yüksek orandaki demir ve folik asit nedeniyle kansızlığı önler.

Potasyum içeriği yüksek olduğu için yüksek tansiyonu düşürücü etkileri vardır. Ayrıca diğer mineral ve vitaminleri içerir.

Mercimek çorbası, ana malzemesi mercimek olan bir çorbadır. Vejetaryen olabilir veya et içerebilir. Hem kabuklu hem de kabuksuz kahverengi, kırmızı, sarı, yeşil veya siyah mercimekler kullanılabilir. Kabuğu ayıklanmış sarı ve kırmızı mercimekler pişerken parçalanarak koyu bir çorba elde edilir. Mercimek çorbası, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu'da temel bir besindir.

Mercimek Çorbasının Tarihçesi

Mercimek, paleolitik ve mezolitik dönemlere kadar dayanan bir gıda olarak kabul edilir. Özellikle Yunanistan'daki Franchthi Mağarası'nın Paleolitik ve Mezolitik katmanlarında, Suriye'deki Mureybet ve Tell Abu Hureyra'da Mezolitik'in sonunda ve Eriha'da MÖ 8000'e tarihlendirilen bölgelerde ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca MÖ 2400'e tarihlenen Teb Nekropolü'nde de mercimek kalıntıları bulunmuştur.

Aristofanes'in de yemeklerin en lezzetlisi olarak tanımladığı mercimek çorbası, MS 1. yüzyılda derlenen Roma yemek kitabı Apicius'ta da kestaneli mercimek çorbası tarifi olarak bulunmaktadır. İncil'de de mercimek çorbasından söz edilir, özellikle Yaratılış 25:30-34'de Esav'ın kardeşi Yakup tarafından pişirilen bir kap kırmızı mercimek çorbası için ilk oğulluk hakkından vazgeçtiği anlatılmaktadır.

Yahudi geleneğinde ise yas zamanlarında mercimek çorbası servis edilir, çünkü mercimek yuvarlaklığı bir tam yaşam döngüsünü temsil eder.

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