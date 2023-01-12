- 12 Oca 2023 - 11:51

Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı ile yollarını ayıran ve o günden bu yana bu konuyu konuşmaktan çekinen Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan “Katarsis” isimli programa konuk oldu. Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki… İşte Detaylar...

Senelerce Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı ile birlikte çalışan ve ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli gündüz kuşağı programına engin bilgileri ile katkılar sunan Prof. Psikiyatrist Dr. Arif Verimli, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 14 yıl boyunca hafta içi her gün ATV’de yayınlanan program aracılığı ile izleyicilerin karşısına çıkan ve kendisini yalnızca kendi meslek grubuna değil milyonlara da tanıtmayı başaran Verimli, uzun yılların ardından Anlı ile yollarını ayırınca tüm dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı ile yollarını ayıran ve o günden bu yana bu konuyu konuşmaktan çekinen Arif Verimli, geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan “Katarsis” isimli programa konuk oldu. Psikoloji mezunu Gökhan Çınar’ın konuğu olan Verimli, özel hayatına ilişkin birçok soruyu yanıtladı.

Verimli’nin içtenliği, entelektüel tavrı ve bilgisi sosyal medya kullanıcılarının gözlerinden kaçmazken ünlü psikiyatrist niçin mesleğini medyaya taşıdığına da mantıklı bir açıklama getirdi. Türkiye’de milyonlarca kişinin bilimsel bilgiden yoksun olduğunu belirten Verimli, bilgiyi vatandaşa yaymak amacı ile medyada yer almayı tercih ettiğini ifade etti.

12 Oca 2023 - 11:51 - Magazin

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