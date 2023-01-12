Ayçiçek Yağı O Markette 40 TL’nin Altına Düştü! Duyanlar Kopa Kopa Almaya Gidiyor…

Yüksek enflasyon başta olmak üzere birçok farklı değişkenden etkilenerek son dönemlerde fahiş rakamlara ulaşan gıda fiyatları, elleri darda olan tüketicilerin korkulu rüyası haline dönüştü. Yapılan maaş iyileştirmelerine rağmen alım güçleri yükselmeyen ve bu sebep ile de enflasyon karşısında arka arkaya zamlar alan gıda ürünlerine erişmek konusunda sıkıntıya düşen vatandaşlar, özellikle ayçiçek yağı ürünlerine yansıyan yüksek zamları tedirginlik içerisinde takip etmeye devam ediyor.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce zamlanmaya başlayan ve sonrasında da 2022 yılının şubat ayında resmen başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının birtakım tedarik problemlerine sebep olmasından ötürü yeni zamlar ile duyurulan ayçiçek yağı ürünleri, vatandaşların mutfaklarında büyük bir eksikliğin oluşmasına sebep oldu. Bu durum günden güne büyüyen bir problem olarak gündemde yerini korumaya devam ederken 2023 yılına girilmesi ile birlikte ocak ayı boyunca bazı ürünlerde indirime gittiklerini duyuran zincir marketler, tüketicilerin yüzlerinin bir nebze olsun gülmesini sağladı.

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