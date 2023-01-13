- 13 Oca 2023 - 09:04 G: 13 Oca 2023 - 09:20

Etimesgut Belediyesi Hangi Parti 2023! Belediye Başkanı Kimdir? Etimesgut Belediye Başkanı hangi parti?

Ankara Etimesgut ilçesi hem modern hem de tarihi cazibe merkezleri ve çeşitli konut seçenekleri sunan, hızla gelişen 606.472 nüfuslu ilçesidir. Peki, Etimesgut Belediyesi Hangi Parti! Belediye Başkanı Kimdir? Belediye Başkanı MHP mi, Enver Demirel Kimdir?

Etimesgut, Ankara'nın büyükşehir ilçelerinden biridir. TÜİK 2022 verilerine göre nüfusu 606.472'dir. Etimesgut, hem modern hem de tarihi cazibe merkezleri ve çeşitli konut seçenekleri sunan, hızla gelişen bir ilçedir. Etimesgut İlçesinin gelişmiş bir ulaşım altyapısına sahip olması, hem şehir merkezine hem de şehrin diğer bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

İlçe aynı zamanda bir dizi sosyal ve kültürel aktivitenin yanı sıra birçok park ve yeşil alana da sahiptir. Şehir merkezine yakınlığı ve diğer semtlere göre nispeten düşük yaşam maliyeti nedeniyle bölge sakinleri tarafından popüler bir seçimdir. Peki, Etimesgut Belediyesi Hangi Parti! Belediye Başkanı Kimdir? Belediye Başkanı MHP mi, Enver Demirel Kimdir?



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13 Oca 2023 - 09:04 - Etimesgut Haberleri

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