Seda Sayan Deri Kıyafetiyle 60 Yaşını Unutturdu! “Lokum Gibi Hatun!” Işıl Işıl Sütyeniyle…
“Kadırgalı” olarak da bilinen Seda Sayan, 60 yaşında olduğunu unutturdu. Deri, kıpkırmızı bir kıyafet giyen usta isim, genç kızlara adeta taş çıkardı. Hayranlarından “Lokum gibi hatun” yorumlarını alan Seda Sayan, ışıl ışıl sütyeniyle başları döndürdü. Hayranların bu kareleriyle tam not alan Sayan, fiziğiyle ortalığı salladı! İşte merak edilenler…
Geçtiğimiz yıl evlenme teklifi alan ve tekliften birkaç ay sonra lüks bir otelde dünya evine giren Seda Sayan ve kocası Çağlar Ökten, herkesi şok etmişti. Düğüne Seda Sayan’ın biricik oğlu, Oğulcan Engin katılmamış, sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeğe gitmişti. Sayan ve oğlunun bu yüzden kavga ettikleri, aralarının bozuk olduğu düşünülmüştü ama daha sonra ikili birlikte paylaşımlar yaparak bir sorun olmadığını göstermişti. Şimdilerde kocasıyla birlikte mutlu, huzurlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan’ın kırmızı, deri kıyafetiyle vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.