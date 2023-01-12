Seda Sayan Deri Kıyafetiyle 60 Yaşını Unutturdu! “Lokum Gibi Hatun!” Işıl Işıl Sütyeniyle…

Geçtiğimiz yıl evlenme teklifi alan ve tekliften birkaç ay sonra lüks bir otelde dünya evine giren Seda Sayan ve kocası Çağlar Ökten, herkesi şok etmişti. Düğüne Seda Sayan’ın biricik oğlu, Oğulcan Engin katılmamış, sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeğe gitmişti. Sayan ve oğlunun bu yüzden kavga ettikleri, aralarının bozuk olduğu düşünülmüştü ama daha sonra ikili birlikte paylaşımlar yaparak bir sorun olmadığını göstermişti. Şimdilerde kocasıyla birlikte mutlu, huzurlu bir evlilik sürdüren Seda Sayan’ın kırmızı, deri kıyafetiyle vermiş olduğu pozlar nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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