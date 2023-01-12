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12 Oca 2023 - 20:14

52’lik Taş Bebek Sibel Can Dansıyla Mest Etti! Bir O Yana Salladı, Bir Bu Yana…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 52 yaşındaki taş bebek Seda Sayan, danslarıyla hayranlarını mest etti. Bir o yana bir bu yana sallayan Sibel Can, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı. Bir kez daha muhteşem birisi olduğunu gösteren Sibel Can, kısa sürede gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…