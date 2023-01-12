52’lik Taş Bebek Sibel Can Dansıyla Mest Etti! Bir O Yana Salladı, Bir Bu Yana…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 52 yaşındaki taş bebek Seda Sayan, danslarıyla hayranlarını mest etti. Bir o yana bir bu yana sallayan Sibel Can, hayranlarından binlerce beğeni ve yorum aldı. Bir kez daha muhteşem birisi olduğunu gösteren Sibel Can, kısa sürede gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Bodrum’un en elit mekanlarından birinde oğlunu dünya evine girdiren Sibel Can, gelini Merve Kaya’dan daha çok konuşulmuştu. Düğündeki kıyafetleri, dansları ve duruşu olay yaratan Sibel Can, gelini Merve Kaya’yı gölgede bırakmıştı. Şimdilerde işinin peşinde koşan Sibel Can’ın programda yapmış olduğu dans ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.