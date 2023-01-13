- 13 Oca 2023 - 11:28 G: 13 Oca 2023 - 11:29

Demet Özdemir İpli Sütyeniyle Ezber Bozdu! Ceketinin Önünü Açarak Alev Alev Yaktı, Kül Etti...

Ekranların göz alıcı ismi Demet Özdemir, uzun süredir bir projede yer almasa da sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. İpli bir sütyen giyerek ezber bozan Demet Özdemir, ceketinin önünü açarak adeta alev alev yaktı, kül etti. 5 ay önce ünlü popçu Oğuzhan Koç'la hayatını birleştiren Demet Özdemir'in son paylaşımıysa ortalığı kasıp kavurdu. İşte Demet Özdemir'in alev gibi pozu...

No:309, Sana Bir Sır Vereceğim, Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda gibi birçok başarılı yapımlarda başrol oyuncusu olan Demet Özdemir, yalnızca değil, güzelliğiyle de sevenlerini kendine hayran bırakıyor. Özellikle yakın zamanda ekranlara gelecek olan “Benim Adım Farah” dizisindeki rolü büyük bir merak konusu olmuş durum! Son zamanlarda evlilik hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun paylaşımları ise takipçilerin gözünden kaçmıyor. Derin dekolteli bir paylaşımda bulunan Demet Özdemir, fiziğiyle ve güzelliğiyle gündem yarattı. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Oca 2023 - 11:28 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Kimdir? Merve Taşkın Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Merve Taşkın Evli mi Bekar mı? mask
Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Kimdir? Merve Taşkın Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Merve Taşkın Evli mi Bekar mı?
Survivor 2023 Yarışmacısı Elanur Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Fantezi Gecelikle” Pozlar Verince… “Kıyafetin %90’ı Yok!” mask
Survivor 2023 Yarışmacısı Elanur Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Fantezi Gecelikle” Pozlar Verince… “Kıyafetin %90’ı Yok!”
Kısmetse Olur Bilgehan Kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan Nereli, Kaç Yaşındadır? Bilgehan’ın Mesleği Nedir? Bilgehan’ın Instagram Hesabı… mask
Kısmetse Olur Bilgehan Kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan Nereli, Kaç Yaşındadır? Bilgehan’ın Mesleği Nedir? Bilgehan’ın Instagram Hesabı…
Canlı Yayında Cin Çıkarmıştı! “Donat Kadın” Pelin Hürman Geri Döndü! Ücret Tarifesi Komple Değişti… mask
Canlı Yayında Cin Çıkarmıştı! “Donat Kadın” Pelin Hürman Geri Döndü! Ücret Tarifesi Komple Değişti…
Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer… mask
Esra Bilgiç, Murat Yıldırım’ı Ezip Geçti! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Nutkunuz Tutulacak! Meğer…
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Müge Anlı’nın Sağ Kolundan Şok İtiraf! “Oradakiler Gerçek Değil!” Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? mask
Alperen Duymaz Kimdir? Melisa Aslı Pamuk’la Birbirlerine Girmişlerdi… Alperen Duymaz Kaç Yaşındadır, Nerelidir?
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer… mask
Mustafa Sandal’ın Eşi Melis Sütşurup Kimdir? Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal Arasındaki Yaş Farkı Şok Etti! Meğer…
Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu mu? Gözleri Yaşlı Bir Biçimde İlk Kez Açıkladı... mask
Aslı Enver’in Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu mu? Gözleri Yaşlı Bir Biçimde İlk Kez Açıkladı...
Survivor 2023 Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Survivor 2023 Cansu Tuman Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Cansu Tuman Kimdir, Aslen Nerelidir, Mesleği Nedir, Nasıl Ünlü Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sevgilisinden Borç İsteyen Burç Hangisidir? Hep Acındırır! İşte Aşkı Maddiyata Dönüştüren O Burçlar... mask
Sevgilisinden Borç İsteyen Burç Hangisidir? Hep Acındırır! İşte Aşkı Maddiyata Dönüştüren O Burçlar...
Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Kimdir? Merve Taşkın Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Merve Taşkın Evli mi Bekar mı? mask
Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Kimdir? Merve Taşkın Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Merve Taşkın Evli mi Bekar mı?
Survivor 2023 Yarışmacısı Elanur Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Fantezi Gecelikle” Pozlar Verince… “Kıyafetin %90’ı Yok!” mask
Survivor 2023 Yarışmacısı Elanur Kırmızı Çizgiyi Aştı! “Fantezi Gecelikle” Pozlar Verince… “Kıyafetin %90’ı Yok!”
Kısmetse Olur Bilgehan Kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan Nereli, Kaç Yaşındadır? Bilgehan’ın Mesleği Nedir? Bilgehan’ın Instagram Hesabı… mask
Kısmetse Olur Bilgehan Kimdir? Kısmetse Olur Bilgehan Nereli, Kaç Yaşındadır? Bilgehan’ın Mesleği Nedir? Bilgehan’ın Instagram Hesabı…
Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Pursaklar Ne Zaman İlçe Oldu? Pursaklar ismi nereden gelir? mask
Ankara Pursaklar İlçesi Nerede Nasıl Gidilir? Pursaklar Ne Zaman İlçe Oldu? Pursaklar ismi nereden gelir?
Altın Yatırımcısına Yıkım Yaratacak Haber! Bu Kez Zirvenin de Zirvesinde… 13 Ocak Altın Fiyatları… mask
Altın Yatırımcısına Yıkım Yaratacak Haber! Bu Kez Zirvenin de Zirvesinde… 13 Ocak Altın Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL