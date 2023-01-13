Demet Özdemir İpli Sütyeniyle Ezber Bozdu! Ceketinin Önünü Açarak Alev Alev Yaktı, Kül Etti...

No:309, Sana Bir Sır Vereceğim, Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda gibi birçok başarılı yapımlarda başrol oyuncusu olan Demet Özdemir, yalnızca değil, güzelliğiyle de sevenlerini kendine hayran bırakıyor. Özellikle yakın zamanda ekranlara gelecek olan “Benim Adım Farah” dizisindeki rolü büyük bir merak konusu olmuş durum! Son zamanlarda evlilik hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun paylaşımları ise takipçilerin gözünden kaçmıyor. Derin dekolteli bir paylaşımda bulunan Demet Özdemir, fiziğiyle ve güzelliğiyle gündem yarattı. İşte merak edilenler…

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