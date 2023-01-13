Demet Özdemir İpli Sütyeniyle Ezber Bozdu! Ceketinin Önünü Açarak Alev Alev Yaktı, Kül Etti...
Ekranların göz alıcı ismi Demet Özdemir, uzun süredir bir projede yer almasa da sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. İpli bir sütyen giyerek ezber bozan Demet Özdemir, ceketinin önünü açarak adeta alev alev yaktı, kül etti. 5 ay önce ünlü popçu Oğuzhan Koç'la hayatını birleştiren Demet Özdemir'in son paylaşımıysa ortalığı kasıp kavurdu. İşte Demet Özdemir'in alev gibi pozu...
No:309, Sana Bir Sır Vereceğim, Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda gibi birçok başarılı yapımlarda başrol oyuncusu olan Demet Özdemir, yalnızca değil, güzelliğiyle de sevenlerini kendine hayran bırakıyor. Özellikle yakın zamanda ekranlara gelecek olan “Benim Adım Farah” dizisindeki rolü büyük bir merak konusu olmuş durum! Son zamanlarda evlilik hayatıyla gündeme gelen ünlü oyuncunun paylaşımları ise takipçilerin gözünden kaçmıyor. Derin dekolteli bir paylaşımda bulunan Demet Özdemir, fiziğiyle ve güzelliğiyle gündem yarattı. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.