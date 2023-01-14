Kızılcık Şerbeti Nilay Kimdir, Kaç Yaşındadır? Feyza Civelek Hakkında Çıkanlar Şok Edecek! Meğer…

Show TV’nin yeni dönem dizilerinden birisi olan Kızılcık Şerbeti, son dönemlerin en çok konuşulanları arasında yer almaya devam ediyor. Hayat görüşleri oldukça farklı olan iki ailenin çocuklarının evlenmesi sonucunda karşı karşıya kaldıkları olayları konu edinen ve gündelik hayattan da birçok kesiti içerisinde barındıran Kızılcık Şerbeti, izleyiciler tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Yalnızca konusu ile değil oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çeken dizi, özellikle Nilay karakterine hayat veren genç oyuncu Feyza Civelek ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Küçük yaşlardan bu yana setlerde olan ve birçok farklı projede boy gösteren Feyza Civelek, uzun bir aranın ardından Kızılcık Şerbeti dizisi ile ekranlara geri döndü. Uzun süredir ekranlarda olduğu için yaşı büyük sanılan ancak 1995 yılında dünyaya gelen ve bu yıl itibari ile 28 yaşına girecek olan Civelek, doğal oyunculuk performansı ile izleyiciden tam not alıyor. Kendine has konuşma tarzı, olaylara verdiği doğal tepkiler ve güzelliği ile adeta seyircinin gönlüne taht kuran ünlü isim, dizide rol alan birçok ünlü oyuncunun önüne geçmeyi de başardı.

Seneler önce başrollerini Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya’nın paylaşmış olduğu Adını Feriha Koydum isimli dizide “Lara” karakterine hayat veren ve dizi ile birlikte büyük bir çıkış yakalamayı başaran Feyza Civelek, sonrasında ise Adını Feriha Koydum Emir’in Yolu isimli projede yer aldı.

Senaryosu annesi tarafından kaleme alınan Güllerin Savaşı isimli dizide de boy gösteren Civelek, Kızılcık Şerbeti’nde değişmiş olan görüntüsü ile de dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

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