- 13 Oca 2023 - 16:09 G: 13 Oca 2023 - 16:12

Seda Sayan Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Çıtır Kocayı Bulduktan Sonra Bambaşka Birisine Dönüştü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, artık bildiğiniz gibi değil! Çıtır kocayı bulduktan sonra adeta bambaşka birisi olan Seda Sayan, imajında öyle bir değişim yaşadı ki, ağızlar açık kaldı. İşte Seda Sayan’ın bambaşka birisi olduğu o haller…

Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta yani Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. Evlenme teklifinden birkaç ay sonra dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, Türkiye’nin konuştuğu bir düğüne imzalarını atmışlardı. Seda Sayan, evlenmeden birkaç ay önce bölgesel incelme işlemleri almış ve incecik bir hale gelmişti. Peki, Seda Sayan nasıl bir değişim yaşadı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

13 Oca 2023 - 16:09 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor? mask
Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmasından Survivor 2023’e! Acun Ilıcalı Yedeklerden Kadroya Soktu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Masterchef Yarışmasından Survivor 2023’e! Acun Ilıcalı Yedeklerden Kadroya Soktu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…
Cüneyt Arkın’ın Vasiyeti Ortalığı Karıştırdı! Ailede Büyük Kriz Var; Toparlanır Gibi Değil… mask
Cüneyt Arkın’ın Vasiyeti Ortalığı Karıştırdı! Ailede Büyük Kriz Var; Toparlanır Gibi Değil…
Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu… mask
Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu…
Camdaki Kız Dizisinin Final Sahnesi Akıllara Kazındı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Tüyler Diken Diken… mask
Camdaki Kız Dizisinin Final Sahnesi Akıllara Kazındı! Öyle Bir An Yaşandı Ki, Tüyler Diken Diken…
Kısmetse Olur Aybüke – Tolga Ayrıldı! Tarihler Belli Oldu; Yapımcıya Büyük Ayıp Ettiler… mask
Kısmetse Olur Aybüke – Tolga Ayrıldı! Tarihler Belli Oldu; Yapımcıya Büyük Ayıp Ettiler…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İşverenlere Büyük Müjde! Sigortalı Elemanınız Varsa Hayırlı Uğurlu Olsun… mask
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan İşverenlere Büyük Müjde! Sigortalı Elemanınız Varsa Hayırlı Uğurlu Olsun…
Yalı Çapkını Ferit’in İfşası Ortaya Çıktı! Daha Dün Afra Saraçoğlu’yla Sarmaş Dolaştı… “Yazıklar Olsun!” mask
Yalı Çapkını Ferit’in İfşası Ortaya Çıktı! Daha Dün Afra Saraçoğlu’yla Sarmaş Dolaştı… “Yazıklar Olsun!”
Demet Özdemir İpli Sütyeniyle Ezber Bozdu! Ceketinin Önünü Açarak Alev Alev Yaktı, Kül Etti... mask
Demet Özdemir İpli Sütyeniyle Ezber Bozdu! Ceketinin Önünü Açarak Alev Alev Yaktı, Kül Etti...
Kısmetse Olur Cansel Hiç Böyle Rencide Edilmedi! Instagram Yıkılıyor, Oğulcan Köşeden Kıs Kıs Gülüyor… mask
Kısmetse Olur Cansel Hiç Böyle Rencide Edilmedi! Instagram Yıkılıyor, Oğulcan Köşeden Kıs Kıs Gülüyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki… mask
EYT’lileri Yakından İlgilendiriyor! Borçlanma Telaşı Büyük Bir Krize Dönüştü! Öyle Bir Şey Yaşanıyor Ki…
Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor? mask
Serdar Ortaç Anlattı; Alişan Kahroldu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Yüreğinize Oturacak! Neler Oluyor?
Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu… mask
Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu…
Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor? mask
Sağlıkta Yeni Karar! Fahrettin Koca Resmen Duyurdu; O 4 İlimizi Yakından İlgilendiriyor! Neler Oluyor?
Cüneyt Arkın’ın Vasiyeti Ortalığı Karıştırdı! Ailede Büyük Kriz Var; Toparlanır Gibi Değil… mask
Cüneyt Arkın’ın Vasiyeti Ortalığı Karıştırdı! Ailede Büyük Kriz Var; Toparlanır Gibi Değil…
Masterchef Yarışmasından Survivor 2023’e! Acun Ilıcalı Yedeklerden Kadroya Soktu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki… mask
Masterchef Yarışmasından Survivor 2023’e! Acun Ilıcalı Yedeklerden Kadroya Soktu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL