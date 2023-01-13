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13 Oca 2023 - 16:09

Seda Sayan Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Çıtır Kocayı Bulduktan Sonra Bambaşka Birisine Dönüştü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, artık bildiğiniz gibi değil! Çıtır kocayı bulduktan sonra adeta bambaşka birisi olan Seda Sayan, imajında öyle bir değişim yaşadı ki, ağızlar açık kaldı. İşte Seda Sayan’ın bambaşka birisi olduğu o haller…