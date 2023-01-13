Seda Sayan Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Çıtır Kocayı Bulduktan Sonra Bambaşka Birisine Dönüştü…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, artık bildiğiniz gibi değil! Çıtır kocayı bulduktan sonra adeta bambaşka birisi olan Seda Sayan, imajında öyle bir değişim yaşadı ki, ağızlar açık kaldı. İşte Seda Sayan’ın bambaşka birisi olduğu o haller…
Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta yani Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. Evlenme teklifinden birkaç ay sonra dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, Türkiye’nin konuştuğu bir düğüne imzalarını atmışlardı. Seda Sayan, evlenmeden birkaç ay önce bölgesel incelme işlemleri almış ve incecik bir hale gelmişti. Peki, Seda Sayan nasıl bir değişim yaşadı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.