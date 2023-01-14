- 14 Oca 2023 - 12:04 G: 14 Oca 2023 - 12:05

Bursa Bülbülü Filmi Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? Ata Demirer'in Yeni Filmi Bursa Bülbülü Oyuncuları Kimler?

Eyvah Eyvah serisi, Demet Akbağ ile olan uyumu ve espri tarzı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyen Ata Demirer, son olarak “Bursa Bülbülü” isimli filmi için kameraların karşısına geçti. Bursa Bülbülü filmi konusu nedir, Nerede Çekiliyor? Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? İşte Detaylar...

Kariyerine komedi gösterileri ile başlayan Ata Demirer, kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayarak sanat camiasında kendisine yer bulmayı başardı. Senelerdir sektörün en çok sevilen isimleri arasında gösterilen ve popülerliğine rağmen mütevaziliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Demirer, zaman içerisinde rotasını oyunculuk sektörüne çevirdi. Seneler önce kadrosunda yer aldığı Avrupa Yakası dizi ile büyük bir çıkış yakalayan Demirer, sonrasında da kendi filmlerini yapmaya başladı.

Eyvah Eyvah serisi, Demet Akbağ ile olan uyumu ve espri tarzı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyen Ata Demirer, son olarak “Bursa Bülbülü” isimli filmi için kameraların karşısına geçti. Bir süredir Bursa’da çekimleri devam eden ve geçtiğimiz aylarda da çekimlerinin tamamlandığı duyurulan Bursa Bülbülü, Ata Demirer hayranları tarafından yakın takip altına alındı. Bursa Bülbülü filminin konusu, oyuncu kadrosu, yayın yeri ve diğer detaylar sinemaseverler tarafından merak edildi.

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14 Oca 2023 - 12:04 - Dizi Fragmanları

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