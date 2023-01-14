Bursa Bülbülü Filmi Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? Ata Demirer'in Yeni Filmi Bursa Bülbülü Oyuncuları Kimler?
Eyvah Eyvah serisi, Demet Akbağ ile olan uyumu ve espri tarzı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyen Ata Demirer, son olarak “Bursa Bülbülü” isimli filmi için kameraların karşısına geçti. Bursa Bülbülü filmi konusu nedir, Nerede Çekiliyor? Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü oyuncuları kimler? İşte Detaylar...
Kariyerine komedi gösterileri ile başlayan Ata Demirer, kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayarak sanat camiasında kendisine yer bulmayı başardı. Senelerdir sektörün en çok sevilen isimleri arasında gösterilen ve popülerliğine rağmen mütevaziliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Demirer, zaman içerisinde rotasını oyunculuk sektörüne çevirdi. Seneler önce kadrosunda yer aldığı Avrupa Yakası dizi ile büyük bir çıkış yakalayan Demirer, sonrasında da kendi filmlerini yapmaya başladı.
Eyvah Eyvah serisi, Demet Akbağ ile olan uyumu ve espri tarzı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü komedyen Ata Demirer, son olarak “Bursa Bülbülü” isimli filmi için kameraların karşısına geçti. Bir süredir Bursa’da çekimleri devam eden ve geçtiğimiz aylarda da çekimlerinin tamamlandığı duyurulan Bursa Bülbülü, Ata Demirer hayranları tarafından yakın takip altına alındı. Bursa Bülbülü filminin konusu, oyuncu kadrosu, yayın yeri ve diğer detaylar sinemaseverler tarafından merak edildi.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
14 Oca 2023 - 12:04 - Dizi Fragmanları
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.