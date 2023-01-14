Seda Sayan ve Çağlar Ökten Hakkında Buz Kestiren İddia! Kadırgalı Kanala Resti Çekti, Prodüksiyon Yıkılıyor…
Son zamanların en çok konuşulan ve en çok gündeme gelen isimlerinden biri olan Seda Sayan ve kendisinden 25 yaş küçük olan biricik aşkı Çağlar Ökten hakkında buz kestiren bir iddia gündeme geldi. Kadırgalı resmen STAR TV’ye resti çekti ve prodüksiyonun yıkılmasına neden oldu. Kocası için dimdik duran Seda Sayan, sevenlerini bu iddiayla şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz yıl çok anlamlı bir gün olan 14 Şubat’ta yani Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik sevgilisine “Evet” demişti. Evlilik teklifinden birkaç ay sonra göz kamaştıran bir otelde dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, sevenlerinin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Aynı ortamda sürekli olarak bulunan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, gözleri üzerine çekmişken gelen bir iddia herkesi şoke etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.