- 16 Oca 2023 - 10:08 G: 16 Oca 2023 - 10:10

Survivor Barış Diskalifiye mi Edildi? Son Durumu Hakkında İlk Bilgi Geldi! Sevenlerini Paramparça Etti…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un ilk heyecanı resmen başladı. Dün akşam ekranlara gelen bölümle birlikte seyirciler adeta ekranlara kilitlenmişlerdi. Yayınlanan bölümden sonra ekranlara gelen fragmanda ise Barış’ın çok sert bir biçimde düştüğü görüldü. Bunun üzerine sevenleri ise “Survivor Barış diskalifiye mi edildi?” sorusunun yanıtını aramaya başladı! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. İlk takımlar kuruldu ve büyük mücadelenin meşalesi harlandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan 3 – 1 Gönüllüler olunca; Ünlüler takımı ise oylamaya gitmek zorunda kaldılar. 1 kişi Kürşat, 6 kişi Seçkin ve 2 kişi ise Berdan’ı yazdı ve eleme adayı Seçkin oldu. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında ise Barış’ın düşüşü yürekleri sızlattı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Oca 2023 - 10:08 Ankara- Gündem

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gökhan Tepe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gökhan Tepe Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Oldu! Gökhan Tepe’nin Memleketini Duyan Şok Oluyor! mask
Gökhan Tepe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gökhan Tepe Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Oldu! Gökhan Tepe’nin Memleketini Duyan Şok Oluyor!
Serenay Sarıkaya’nın Giydiği Kıyafet Olay Oluyor! Bir Kıyafete Harcadığı Para Dudak Uçuklattı! “İpliği Altından mı?” Bir Hırka İçin… mask
Serenay Sarıkaya’nın Giydiği Kıyafet Olay Oluyor! Bir Kıyafete Harcadığı Para Dudak Uçuklattı! “İpliği Altından mı?” Bir Hırka İçin…
Camdaki Kız Dizisinde Şok Olay! Nalan'ın Odasında Sedat'a Yakalandı! Hayri’nin Yüzsüzlükleri Artık Zıvanadan Çıkardı! mask
Camdaki Kız Dizisinde Şok Olay! Nalan'ın Odasında Sedat'a Yakalandı! Hayri’nin Yüzsüzlükleri Artık Zıvanadan Çıkardı!
Kısmetse Olur'dan Şok Eden Yeni Diskalifiye! Davul Zurnalı Göbek Attıran Haber Geldi... Kurtulduk! Erkeklerle Sarmaş Dolaş Görününce... mask
Kısmetse Olur'dan Şok Eden Yeni Diskalifiye! Davul Zurnalı Göbek Attıran Haber Geldi... Kurtulduk! Erkeklerle Sarmaş Dolaş Görününce...
Şeyma Subaşı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Mütevazi Hayatı Tercih Etti! Artık O Eski Hallerinden Eser Yok; Sevgilisi İstedi Diye… mask
Şeyma Subaşı Geçmişe Bir Çizgi Çekti! Mütevazi Hayatı Tercih Etti! Artık O Eski Hallerinden Eser Yok; Sevgilisi İstedi Diye…
Masterchef Metin Kupayı Aldıktan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Şefler Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Masterchef Metin Kupayı Aldıktan Sonra Ölüm Sessizliğini Bozdu! Şefler Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Survivor 2023’ün İlk İfşası Yeni Yayınlandı! Dokunulmazlık ve Eleme Adayı Belli Oldu! Acun Ilıcalı Paramparça Etti… mask
Survivor 2023’ün İlk İfşası Yeni Yayınlandı! Dokunulmazlık ve Eleme Adayı Belli Oldu! Acun Ilıcalı Paramparça Etti…
Yalı Çapkını Dizisi "Out", Kızılcık Şerbeti "İn" Oldu! 18. Bölümü İfşa Oldu! Boşuna Fragman Beklemeyin, Reytingler Diplere Çakılacak… mask
Yalı Çapkını Dizisi "Out", Kızılcık Şerbeti "İn" Oldu! 18. Bölümü İfşa Oldu! Boşuna Fragman Beklemeyin, Reytingler Diplere Çakılacak…
Arka Sokaklar’ın Bel Kemiği Kırıldı! Başrol Oyuncu Diziden Ayrıldı! Bundan Sonra Ayaklarının Üzerinde Duramaz! Neler Oluyor? mask
Arka Sokaklar’ın Bel Kemiği Kırıldı! Başrol Oyuncu Diziden Ayrıldı! Bundan Sonra Ayaklarının Üzerinde Duramaz! Neler Oluyor?
Cinsel ilişki Sorusuna Gülücüklü Yanıt Verdiler! Kısmetse Olur’da Büyük Bomba Patladı! “Yakınlaşma Sınırı” İddiası... Yok Artık! mask
Cinsel ilişki Sorusuna Gülücüklü Yanıt Verdiler! Kısmetse Olur’da Büyük Bomba Patladı! “Yakınlaşma Sınırı” İddiası... Yok Artık!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Barış Diskalifiye mi Edildi? Son Durumu Hakkında İlk Bilgi Geldi! Sevenlerini Paramparça Etti… mask
Survivor Barış Diskalifiye mi Edildi? Son Durumu Hakkında İlk Bilgi Geldi! Sevenlerini Paramparça Etti…
Gökhan Tepe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gökhan Tepe Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Oldu! Gökhan Tepe’nin Memleketini Duyan Şok Oluyor! mask
Gökhan Tepe Kimdir, Kaç Yaşındadır? Gökhan Tepe Şarkılar Bizi Söyler Konuğu Oldu! Gökhan Tepe’nin Memleketini Duyan Şok Oluyor!
Altın Fiyatları Tepetaklak Oldu! Yatırımcısı Artık Zıvanadan Çıkacak; 16 Ocak Altın Fiyatlarını Duyan Şok Oluyor… mask
Altın Fiyatları Tepetaklak Oldu! Yatırımcısı Artık Zıvanadan Çıkacak; 16 Ocak Altın Fiyatlarını Duyan Şok Oluyor…
ASKİ Ankara Su Kesintileri 16 Ocak Pazartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri! mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 16 Ocak Pazartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri!
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 16 Ocak 2023 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi Son Dakika! 16 Ocak 2023 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Mehdi Kimdir, Mesih Kimdir? Alametleri Nelerdir? Mehdi ve Mesih Geldiğinde Neler Yaşanacak? mask
Mehdi Kimdir, Mesih Kimdir? Alametleri Nelerdir? Mehdi ve Mesih Geldiğinde Neler Yaşanacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL