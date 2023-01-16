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16 Oca 2023 - 10:08

Survivor Barış Diskalifiye mi Edildi? Son Durumu Hakkında İlk Bilgi Geldi! Sevenlerini Paramparça Etti…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un ilk heyecanı resmen başladı. Dün akşam ekranlara gelen bölümle birlikte seyirciler adeta ekranlara kilitlenmişlerdi. Yayınlanan bölümden sonra ekranlara gelen fragmanda ise Barış’ın çok sert bir biçimde düştüğü görüldü. Bunun üzerine sevenleri ise “Survivor Barış diskalifiye mi edildi?” sorusunun yanıtını aramaya başladı! İşte merak edilenler…