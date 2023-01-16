Survivor Barış Diskalifiye mi Edildi? Son Durumu Hakkında İlk Bilgi Geldi! Sevenlerini Paramparça Etti…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un ilk heyecanı resmen başladı. Dün akşam ekranlara gelen bölümle birlikte seyirciler adeta ekranlara kilitlenmişlerdi. Yayınlanan bölümden sonra ekranlara gelen fragmanda ise Barış’ın çok sert bir biçimde düştüğü görüldü. Bunun üzerine sevenleri ise “Survivor Barış diskalifiye mi edildi?” sorusunun yanıtını aramaya başladı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. İlk takımlar kuruldu ve büyük mücadelenin meşalesi harlandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan 3 – 1 Gönüllüler olunca; Ünlüler takımı ise oylamaya gitmek zorunda kaldılar. 1 kişi Kürşat, 6 kişi Seçkin ve 2 kişi ise Berdan’ı yazdı ve eleme adayı Seçkin oldu. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında ise Barış’ın düşüşü yürekleri sızlattı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.