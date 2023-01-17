Hafsanur Sancaktutan Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Son Durumu….
Hafsanur Sancaktutan’ın eski sevgilisi Deniz Can Aktaş ile tartıştığını, tartışmanın üzerine ilaç içtiğini ve ardından da bileklerini kestiğini ileri sürdü. Bali’nin skandal iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken gözler Sancaktutan’a çevrildi. Hafsanur Sancaktutan Sevenlerini Üzdü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı; Son Durumu….İşte Detaylar...
Son dönemlerin parlayan yeteneklerinden birisi olarak gösterilen güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kendisi gibi oyuncu olan ve Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu ile anılmaya başlandı. Yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş ile uzun süren birlikteliğini geçtiğimiz aylarda sonlandıran ve konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Sancaktutan, Yazıcıoğlu ile ilgili hakkında çıkan aşk dedikodularına da herhangi bir yanıt vermeyerek hayranlarının kafasını karıştırdı.
Özel hayatı ile gündemde olan genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bir son dakika haberi ile herkesi şaşkına çevirdi. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programında yorumculuk yapan Bircan Bali, canlı yayında yapmış olduğu açıklamada Hafsanur Sancaktutan’ın eski sevgilisi Deniz Can Aktaş ile tartıştığını, tartışmanın üzerine ilaç içtiğini ve ardından da bileklerini kestiğini ileri sürdü. Bali’nin skandal iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşerken gözler Sancaktutan’a çevrildi.
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17 Oca 2023 - 09:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.