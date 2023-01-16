Söylemezse Olmaz Programı Yayından Kaldırılıyor! Seren Serengil’den Sonra Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı…
Beyaz TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından bir tanesi olan Söylemezsem Olmaz’ın yayından kaldırılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Seren Serengil’in programdan ayrılmasının ardından zaten çöküş yaşayan Söylemezsem Olmaz ekibi, son darbeyle birlikte dipleri boyladılar! Peki, Söylemezsem Olmaz programında son durum ne?
Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil tarafından ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programı, her bölümüyle büyük bir beğeni topluyordu. Magazin dünyasına yön veren açıklamalarda bulunan Söylemezsem Olmaz programından; Seren Serengil mobbing ve psikolojik baskı sebeplerinden dolayı ayrılma kararı aldığını kısa bir süre önce duyurmuştu. Seren Serengil’in ardından programın yayından kaldırılacağı düşünülmeye başlandı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.