Söylemezse Olmaz Programı Yayından Kaldırılıyor! Seren Serengil’den Sonra Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı…

Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil tarafından ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programı, her bölümüyle büyük bir beğeni topluyordu. Magazin dünyasına yön veren açıklamalarda bulunan Söylemezsem Olmaz programından; Seren Serengil mobbing ve psikolojik baskı sebeplerinden dolayı ayrılma kararı aldığını kısa bir süre önce duyurmuştu. Seren Serengil’in ardından programın yayından kaldırılacağı düşünülmeye başlandı. Peki, neler oluyor?

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