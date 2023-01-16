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16 Oca 2023 - 20:11

Survivor Gönüllüler Adası Karıştı! Dün Bir Bugün İki… Kavga Görüntüleri Sızdırıldı!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da Gönüllülerin kaldığı ada resmen karıştı. Daha dün yayınlanmaya başlayan yarışmadan gelen bu tartışma, kavga sesleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Kavga görüntülerinin de ekranlara verilmesiyle birlikte bir şeylerin ters gittiği görülüyor. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?