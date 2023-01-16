- 16 Oca 2023 - 20:11

Survivor Gönüllüler Adası Karıştı! Dün Bir Bugün İki… Kavga Görüntüleri Sızdırıldı!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da Gönüllülerin kaldığı ada resmen karıştı. Daha dün yayınlanmaya başlayan yarışmadan gelen bu tartışma, kavga sesleri ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Kavga görüntülerinin de ekranlara verilmesiyle birlikte bir şeylerin ters gittiği görülüyor. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Takımlar kurulmuş ve Gönüllüler ve Ünlüler takımı kıyasıya mücadele vermek adına kozlarını paylaşmışlardı. Gün sonunda dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı olmuş ve Ünlüler takımından Seçkin ise eleme adayı olmuştu. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen Survivor yarışmasında büyük bir kavganın koptuğu görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Oca 2023 - 20:11 Ankara- Yaşam

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