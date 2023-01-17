‘Yeni Evim’ Başvuruları Başlıyor! Herkes Merakla Birbirine Soruyor... İşte O Merak Edilen Tüm Soruları Cevapladık!

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu oluşan bir kampanyadır.

Bu kampanya ile ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlarımız 81 ilimizde konut ve finans sektörünün devlet desteğiyle bir araya gelerek çok daha uygun vade yapısı, ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve hane halkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşuyor.

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyasına Kimler Başvurabilir?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasından finansman desteğinden yararlanmak için başvurabilecek kişilerin şu şartları taşıması gerekmektedir:

Kırsaldaki evler ve devre mülkler bu kriter kapsamında değerlendirilmez.

Hanede (eş ve 18 yaş altı çocuklar dahil) en az 1 tane %50 ve üzeri hisseli konut tapusu yok ya da hisse oranına bakılmaksızın hanede birden fazla hisseli konut tapusu yok olması gerekir.

Son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekir.

1.ve 2. bölge için son 1 yılda o ilde ikamet etmiş olması gerekir.

Hane halkı toplam geliri dikkate alan bir programdır.

Finansman Kolaylığı dönemi: İlk 3 Yıl

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasının finansman kolaylığı dönemi ilk 3 yıldır. Bu dönemde:

%10 peşin ile Proje bedelinin %10'u peşin alınacaktır.

Hazine taksit katkısı, destek dönemi bittikten sonra, kredi vadesinin son 8 yılı içinde taksitlere eklenerek geri alınacaktır.

Proje bedeli %5 Konut üreticisi firmadan proje bedelinin %5'i kredinin ilk yılı için taksit katkısı olarak peşin alınacaktır.

Proje bedeli %5 Finansman desteği ile edinilen konutun 5 yıl boyunca satışı yapılamayacaktır.

Yeni evim kampanyası hangi banka?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasına katılan bankalar arasında; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası bulunmaktadir. Bu bankalar aracılığıyla kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar kredi başvurusunda bulunabilecektir.

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyasına Nasıl Başvururum?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasından yararlanmak isteyenler için ilk olarak Finansman Desteği Emlak Konut Genel Müdürlüğü aracılığıyla proje sahibi olarak katılım sağlamak gerekmektedir. Finansman Desteği Emlak Konut Genel Müdürlüğü, TOBB, GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ve Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı şirketlerin projeleri ile teknik ve mali kriterleri karşılayan firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri Yeni Evim kampanyasına dahil olabilir. Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini web sitesinde ilan edecekler.

Konut almak isteyenler ise daireyi bulur ve finans kuruluşlarına başvurur. Finans kuruluşu hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetler. Uygun olan projeler için krediyi tahsis eder. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyası 81 il için geçerlidir. İlk etapta 100 bin konutun kredi paketinden faydalanması planlanmaktadir.

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyasın da Peşinat ödenecek mi?

Evet, "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyası kapsamında konut bedelinin en az %10’u peşin olarak alınacaktır. Ancak daha az finansman kullanmak isteyen vatandaşlar istedikleri takdirde peşinat oranını arttırabilecektir.

Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

Kampanya "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" sadece yeni yapılmış konutları kapsar ve 2. el konutlar dahil değildir. Emlak Konut GYO tarafından üretilen projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON, Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde kampanya kapsamına dahil olabilir.

Ödeme planı nasıl olacak?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasının ödeme planı, finansman tutarına göre değişecektir. Ödeme planı şöyle olacaktır:

Finansman tutarı 2 Milyon TL'ye kadar 0,69 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacaktır.

2 ile 4 Milyon TL arası için 0,79 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacaktır.

4 ile 5 Milyon TL arası 0,99 faiz/kar payı ile 15 yıl vadeli olacaktır.

Konut satış bedelinin %5'i kadar tutar yüklenici firma katkısı olarak ilk azami 3 yıla kadar ödeme planına yansıtılacaktır. Ayrıca ilk üç yılda (finansman kolaylık dönemi) finansman taksitlerinin hane gelirinin %30'unu geçen kısmı için katkı sağlanacaktır. Sağlanan katkılar son 8 yılda finansman taksitleriyle birlikte geri ödenecektir.

Projede yaş sınırı olacak mı?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasında yaş sınırı yoktur. 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecektir.

İstanbul’da oturan Ankara’dan ev alabilecek mi?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyası kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla gibi illerde konut sahibi olmak isteyen vatandaşların 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacaktır. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacaktır.

Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabilecek mi?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyası kapsamında hanede eşlerden birinin üzerinde konut varsa, kampanyadan yararlanamayacaktır. Ancak hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile kampanyadan yararlanabilecektir.

Evler satılabilecek mi?

“Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyası kapsamında finansman desteği ile edinilen konutlar, ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyası kapsamında kampanyadan yararlanacak kişinin son 1 yıl içinde konut satmamış olması gerekmektedir. Eğer kişi daha önce ev almış ve satmışsa ve şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir, ancak son 1 yıl içinde konut satmamış olması gerekmektedir.

Proje ne zaman başlayacak?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasının projesi 16 Ocak itibariyle alınacağı bilinmektedir.

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyasına Başvurular nasıl olacak?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasına başvurmak için, konut almak isteyen vatandaşların öncelikle satın almak istedikleri daireyi belirlemeleri gerekmektedir. Daha sonra, banka veya katılım bankalarına başvuruda bulunacaklar. Bankalar, projenin ve kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek ve uygun olan projeler için kredi tahsis edecektir. Kişiler mevcut bankacılık teamülleri çerçevesindeki ödeme gücü kriterlerine tabi olacaktır.

Başvuru ücreti olacak mı?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasına başvurmak için herhangi bir başvuru ücreti alınmayacaktır. Ancak mevcut kredi tahsis süreçlerinde bankalarca uygulanan ücretler (örneğin kredi başvurusu için ücret, kredi raporu ücreti, garanti ücreti vb.) uygulanmaya devam edebilir. Bu ücretler bankalar tarafından belirlenir ve başvuruda bulunan kişiler tarafından ödenir.

Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dâhil mi?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyası kapsamında, 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dahil olacaktır.

TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasında TOKİ kampanyaları gibi bir kura çekilişi olmayacaktır. Vatandaşlar 16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu belirledikten sonra kurasız olarak konut kredisine başvurabilecektir.

Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?

"Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasına başvurabilecek olan vatandaşlar arasında, verasetle ev sahibi olanlar da yer almaktadır. Ancak, hanede (eş ve 18 yaş altı çocuklar dahil) en az 1 tane %50 ve üzeri hisseli konut tapusu varsa ya da hisse oranına bakılmaksızın hanede birden fazla hisseli konut tapusu varsa programdan yararlanılamayacaktır. Bu açıdan, babadan-dededen ev kalan bir vatandaş programdan yararlanabilecekse, hanede diğer hisseli konut tapularının olmaması gerekir.

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyasına Kimler Başvurabilir?

Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Kampanyasına Kimler Başvurabilir?