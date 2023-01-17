Netflix Ücretlerine Bir Zam Daha! Duyanlar Anında Uygulamayı Siliyor, Adını Unutuyor!
Dünya genelinde izleyiciler tarafından büyük ilgi görmeye başlayan ve günden güne abone sayılarını artırmaya devam eden dijital platformlar, yeni bir pazarın oluşmasına da aracılık etmiş oldu. Bu TV kanallarının popülerliklerini ve dolayısı ile de gelirlerini düşüren bir gelişme olarak kayda geçerken artan dijital platform sayısı da kafaları karıştırdı. Netflix Ücretlerine Bir Zam Daha! Duyanlar Anında Uygulamayı Siliyor, Adını Unutuyor! İşte Detaylar...
Giderek dijitalleşen gündelik hayat şartları, tüketici alışkanlıklarının da değişmesini sağladı. Özellikle akıllı telefonların kullanımlarının yaygınlaşması ile başlamış olan bu süreç, tüketicilerin gündelik işlerini tek ekran aracılığı ile hızlı bir şekilde yapmalarını sağladı. Dijitalleşen dünya standartlarının getirilerinden birisi de dijital platformlar oldu. Dünya genelinde izleyiciler tarafından büyük ilgi görmeye başlayan ve günden güne abone sayılarını artırmaya devam eden dijital platformlar, yeni bir pazarın oluşmasına da aracılık etmiş oldu.
Tek üyelik ile birbirinden farklı yüzlerce içeriğe erişim sağlayabiliyor olmanın rahatlığına kavuşan tüketiciler, ana akım medya kanallarında yayınlanan içerikleri seyretmemeye başladı. Bu TV kanallarının popülerliklerini ve dolayısı ile de gelirlerini düşüren bir gelişme olarak kayda geçerken artan dijital platform sayısı da kafaları karıştırdı.
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17 Oca 2023 - 15:19 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.