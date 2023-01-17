Domuz gribi olduğunuzu nasıl anlarsınız? Bu Belirtilere Dikkat… Çözüm!

Domuz gribi, H1N1 influenza virüsü nedeniyle ortaya çıkan bir solunum yolu hastalığıdır. H1N1 influenza virüsü, insanlar ve domuzlar arasında geçiş yapabildiği için bu isimle anılmaktadır. Bu virüs, solunum yollarında inflamasyon (iltihap) yaratır ve zaman içerisinde alt solunum yollarına ilerleyebilir.

Belirtiler arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı yer alır. Ağır vakalarında, nefes darlığı, göğüs ağrısı, öksürükte kan görünümü, kusma veya diyare gibi ciddi belirtilerle seyredebilir. Bu durumlarda, solunum yetmezliği, sepsis, böbrek yetmezliği, kalp rahatsızlıkları, ensefalit, menenjit gibi ciddi komplikasyonlar oluşabilir. Bu nedenle, domuz gribi aşısı yaptırılması ve gerektiğinde tedavi edilmesi önemlidir.

Bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra enfeksiyon genellikle 2-7 gün içinde başlar ve genellikle 1-2 hafta içinde iyileşir. Ancak, bazı durumlarda özellikle yaşlılar veya başka sağlık sorunları olan kişilerde daha ciddi sonuçlar oluşabilir.

Domuz gribinin belirtileri nelerdir?

Domuz gribi virüs bulaştıktan sonra genellikle 18-72 saat arasında ortaya çıkar ve belirtiler arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı yer alır. Ayrıca, özellikle çocuklar ve genç yetişkinlerde ishallere, kusma ve diyareye de rastlanabilir.

Domuz gribi (pork influenza, H1N1) belirtileri arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ağrıları, baş ağrısı ve özellikle nezle gibi belirtiler yer alır. Domuz gribi olunca ne olur? Domuz gribi ne kadar sürer? İşte detaylar...