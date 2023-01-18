Apartmanların Fahiş aidatlarına karşı yasal adım atıldı! Bakanlık harekete geçti...

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın site ücretleri konusunda harekete geçtiği görüldü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, site yönetimi hizmeti veren şirketler hakkında hukuki çalışmaları yürütmek üzere bir birim kuruldu.

Son dönemde sosyal medyada konuşulan fahiş aidat ücret konusu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirmesine neden oldu. Bakanlık bünyesinde bir Alt Müdürlük kurulmasına karar verilmiştir. Bu birimin amacı, site yönetim şirketlerinin mevzuata uymasını sağlamak ve site sakinlerine uygulanan fahiş site ücretlerin önüne geçmektir.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; “Malik sahiplerinin haklarının korunması amacıyla, çok birimli konut ve konut işletmeciliği yapan şirketler hakkında hukuki çalışmalar yapmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde bir birim oluşturulmuştur. Ticari binaların 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olarak yapılması ve site yönetimine ilişkin sorunların çözümü için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, site yönetim şirketlerinin mevzuata uymasını sağlamayı ve aşırı bedellerin önlenmesini amaçlamaktadır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan birim, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre çok birimli konut ve ticari binaların yönetimini yapan şirketler hakkında hukuki çalışmaların yürütülmesini amaçlamaktadır. Mülkiyet ve site yönetimi sorunlarının çözümü için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak. Birim, bu binaların yönetimi ile ilgili yasal ve düzenleyici konularda çalışmalar yapacak ve kat maliklerinin haklarının korunmasına yardımcı olacaktır.

Birincil yasal ve düzenleyici çalışmalar tamamlandıktan sonra, birim ikincil mevzuat ve düzenlemelere odaklanacaktır. Bu, site yönetimindeki boşluğu doldurmaya yardımcı olacak ve ikincil mevzuat ve düzenlemelerin tamamlanması, sitelerdeki yönetim sorunlarının azaltılmasına yönelik önemli bir adım olacağı açıklanmıştır.

Apartman aidatı kime aittir?

Apartman aidat ücreti veya "site ücreti" ödeme sorumluluğu ev sahibine aittir. Kat mülkiyeti halinde, evin maliki harcı ödemekle yükümlüdür. Bu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda belirtilmiştir. Ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak mal sahibinin sorumluluğundadır, bunun yapılmaması geç ücretlere ve cezalara neden olabilir. Ev kiralanıyorsa, ev sahibi ücretleri ödemekle yükümlüdür, ancak ücreti kiraya dahil edebilir ve kiracıdan ev sahibi isteyebilir.

Apartman aidatı neleri kapsar?

Site aidat ücretleri veya "apartman ücretleri", tipik olarak bir bina veya kompleksin bakımı ve işletilmesiyle ilgili bir dizi genel gideri kapsar. Bunlar şunları içerebilir:

-Su ve kanalizasyon ücretleri

-Elektrik faturaları

-Merkezi ısıtma (doğalgaz) faturaları

-Kapıcı, bahçıvan, güvenlik görevlisi gibi bina personelinin maaşları

-Merdiven, koridor gibi ortak alanların bakım giderleri

-Binanın sigorta giderleri

-Emlak vergileri

-Binanın onarım ve bakımı

-Olası harcamaları

-Site yönetim şirketi için yönetim ücretleri