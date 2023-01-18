Apple’dan iPhone Kullanıcılarını Kahreden Haber! Öyle Bir Zam Yaptı Ki, Almak İçin Milyarder Olmak Lazım!

Giderek gelişen teknoloji, hayatlarımıza birçok dijital ürünün dahil olmasını sağladı. Bugün işten eğitme, bankacılık sektöründen alışverişe kadar pek çok işlemin tek ekran üzerinden yürütülmesini sağlayan ve her yaştan insanın elinde olan başlıca dijital ürünlerden birisi de akıllı telefonlar oldu.

Günümüzün gelişen teknolojisinde lüks tüketim ürününden çıkan ve temel ihtiyaç ürünü olarak değerlendirilmeye başlanan akıllı telefonlar, kendi pazarlarını da yaratmayı başardı. Bugün pek çok firma akıllı telefon üretimine devam ederken bazı yeni firmalar da pazarda kendilerine yer bulabilmek adına çalışmalara başladı. Eylül ayında düzenleneceği tahmin edilen lansman kapsamında iPhone 15 serini tanıtacak olan Apple, özellikle güvenlik protokollerinin gelişmişliği sayesinde hem ülkemizde hem de diğer dünya ülkelerinde tüketiciler tarafından en çok tercih edilen markalardan birisi olarak öne çıktı.

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