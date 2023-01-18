EYT’liler İçin Son Dakika “Kod-29” Uyarısı Geldi! Binlerce Liranız Hiç Olup Gidebilir…

Senelerdir emekli olmayı bekleyen ancak 1999 yılın eylül ayında yürürlüğe girmiş olan bir sigorta kanununda yer alan yaş şartı sebebi ile emekli maaşlarına kavuşamayan milyonlarca vatandaş, bu sene itibari ile rahat bir nefes aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 yılının temmuz ayında başlatılmış olan EYT düzenleme çalışmaları kapsamında 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı bilgisi kaydedildi.

Mevcut durumda prim gününü ve sigortalılık süresini tamamlayan 2 milyon 250 bin kişinin EYT yasası ile birlikte emeklilik haklarına kavuşabileceklerini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT kapsamında olan diğer vatandaşların da sigortalılık sürelerini ve prim günlerini doldurmaları durumunda yasadan faydalanabileceklerini vurguladı.

Aralık ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları aktarılan ve ocak ayının sonu itibari ile de Meclis’e taşınması beklenen EYT yasası için geri sayım devam ederken milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Uzmanlar, EYT yasasından faydalanarak emekliye ayrılacak olan çalışanları kıdem tazminatları konusunda uyardı.

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