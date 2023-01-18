- 18 Oca 2023 - 14:02

Bekçi Maaşı Ne Kadar 2023? Yeni Zamlar Onlara da Geldi! Tam Tamına… İşte İlkokul, Lise ve Üniversite mezunu bekçi maaşları?

Uzmanlar tarafından 2023 yılında gelen zam oranlarıyla Bekçi olarak görev yapan görevlilerin alacakları maaşlar, kamuoyu ile paylaşıldı. İlkokul, Lise, Üniversite mezunu bekçi maaşları! Yeni Zamlar Onlara da Geldi! Tam Tamına… İşte Detaylar...

Bekçi Maaşı Ne Kadar 2023?

Enflasyon verilerine ve yapılan revize işlemlerine bağlı olarak 2023 yılı maaş zammı oranları belirlenmiş olan güvenlik kuvvetleri, zamlı maaşlarına bu ay içerisinde kavuşacak. Hali hazırda bu meslek gruplarının içerisinde yer alanları ilgilendiren yeni maaş tutarları, ilerleyen dönemlerde Emniyet Kadrosuna katılmayı hedefleyen gençler tarafından da merak ediliyor. Uzmanlar tarafından ortaya konan hesapları ile 2023 yılında Bekçilerin alacakları maaşlar, kamuoyu ile paylaşıldı.

Bekçi Maaşı Ne Kadar 2023?

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18 Oca 2023 - 14:02 - Yaşam

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