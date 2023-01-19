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19 Oca 2023 - 09:55

Altın Yatırımcısı Artık Kafasını Duvarlara Vuracak! Bir Yükselip Bir Düşüyor! 19 Ocak Altın Fiyatları…

Altın yatırımcısı tarafından araştırma konusu olan güncel rakamlar yeniden ortaya çıktı. Altın yatırımcısının şaşıracağı noktalara gelen altın, bir yükselip bir düşünce; dalgalanma yaşadığını göstermiş oldu. 19 Ocak altın fiyatlarını görenler ise ikiye ayrıldı. Kimi altının daha çok yükseleceğini ifade ederek kuyumcularda soluğu aldı, kimi ise altının yeniden diplere geleceğini dile getirdi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?