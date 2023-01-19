- 19 Oca 2023 - 09:55 G: 19 Oca 2023 - 10:00

Altın Yatırımcısı Artık Kafasını Duvarlara Vuracak! Bir Yükselip Bir Düşüyor! 19 Ocak Altın Fiyatları…

Altın yatırımcısı tarafından araştırma konusu olan güncel rakamlar yeniden ortaya çıktı. Altın yatırımcısının şaşıracağı noktalara gelen altın, bir yükselip bir düşünce; dalgalanma yaşadığını göstermiş oldu. 19 Ocak altın fiyatlarını görenler ise ikiye ayrıldı. Kimi altının daha çok yükseleceğini ifade ederek kuyumcularda soluğu aldı, kimi ise altının yeniden diplere geleceğini dile getirdi. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

ONS altında yaşanan yükseliş, gram altının fiyatlarının değişmesine neden olmuştu. Haftanın 4. gününde de gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatları araştırma konusu oldu. Son haftalarda hareketli bir grafik çizen altın; 19 Ocak itibariyle akıma kapıldığını gösterdi. Yükseliş trendine uymuş olan altının son halini görenler ne diyeceğini şaşırdı. İşte rekor seviyesine gelen altının son hali…

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19 Oca 2023 - 09:55 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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