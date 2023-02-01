Nurofen Neye İyi Gelir? Nurofen Uyku Yapar Mı? Nurofen Ne Zaman Kullanılmalı?
Sağlık kurum ve kuruluşlarının önlerinde nerede ise ekim ayından bu yana uzun kuyruklar oluşmaya devam ederken soğuk algınlığına karşı kullanılan Nurofen isimli ilaca yönelik ciddi bir talep oluşmaya başladı. Nurofen’in ne işe yaradığını, nasıl kullanılması gerektiğini, herhangi bir yan etkisinin bulunup bulunmadığını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili olarak araştırmalarını sıklaştırdı. Nurofen Neye İyi Gelir? Nurofen Uyku Yapar Mı? Nurofen Ne Zaman Kullanılmalı? İşte Detaylar...
Pandemi döneminde uygulanan maske takma zorunluluğu, bugünlerde başka rahatsızlıklara karşı da direncin düşmesine sebebiyet verdi. Bir yılı aşkın süre boyunca vatandaşların takmak ile mükellef oldukları maskelerin mevsim rahatsızlıklarına karşı olan bağışıklığın unutulmasına sebep olduğunu ifade eden uzmanlar, bu durumun daha büyük salgınları beraberinde getirmiş olduğunu vurguladı.
Hali hazırda aramızda Omicron varyantı ve ortaya yeni çıkan diğer alt varyantları ile bulunmaya devam eden koronavirüste vaka sayılarının artmaya devam ettiğine işaret eden uzmanlar, ek olarak mevsimsel rahatsızlıkların da son dönemlerde oldukça arttığını vurguladı. Bu durumun yeni bir salgın furyasına sebep olduğuna dikkat çeken hekimler, özellikle küçük yaşta olan çocukların ve hastalık öyküleri bulunan ileri yaşta vatandaşların ekstra önlem almalarını gerektiğinin altına çizdi.
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01 Şub 2023 - 00:04 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.