Meteoroloji’den Kar Yağışı Alarmı Verildi! Doğu Bölgesinden Batıya Kadar… Tüm İllerimiz Kar Altında Kalacak!
Günlük ve haftalık hava durumu raporları aracılığı ile vatandaşları yaşadıkları bölgelerin hava olaylarına ilişkin bilgilendirmeye çalışan kamu kurumu, yeni uyarıları ile dikkatleri üzerine çekti. Meteoroloji’den Kar Yağışı Alarmı Verildi! Doğu Bölgesinden Batıya Kadar… Tüm İllerimiz Kar Altında Kalacak! İşte Detaylar..
Ocak ayının ikinci yarısının içerisinde olduğumuz şu günlerde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde olması, ülke genelinde beklenen yağışların yaşanmaması ve daha pek çok kritik gelişme, son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sık sık dile getirilmeye başlandı.
2 gündür Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodosun bugün itibari ile sona ereceğini ifade eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin güne ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve kıyı Ege ile Kırklareli, Edirne, Manisa, Hatay çevreleri be Adana’nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı olduğunu belirtti. Ayrıca kamu kurumu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sisin olabileceğini de ifade etti.
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19 Oca 2023 - 12:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.