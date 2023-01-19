- 19 Oca 2023 - 12:23 G: 19 Oca 2023 - 12:24

Meteoroloji’den Kar Yağışı Alarmı Verildi! Doğu Bölgesinden Batıya Kadar…  Tüm İllerimiz Kar Altında Kalacak!

Günlük ve haftalık hava durumu raporları aracılığı ile vatandaşları yaşadıkları bölgelerin hava olaylarına ilişkin bilgilendirmeye çalışan kamu kurumu, yeni uyarıları ile dikkatleri üzerine çekti. Meteoroloji’den Kar Yağışı Alarmı Verildi! Doğu Bölgesinden Batıya Kadar…  Tüm İllerimiz Kar Altında Kalacak! İşte Detaylar..

Ocak ayının ikinci yarısının içerisinde olduğumuz şu günlerde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde olması, ülke genelinde beklenen yağışların yaşanmaması ve daha pek çok kritik gelişme, son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sık sık dile getirilmeye başlandı. 

2 gündür Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodosun bugün itibari ile sona ereceğini ifade eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin güne ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve kıyı Ege ile Kırklareli, Edirne, Manisa, Hatay çevreleri be Adana’nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı olduğunu belirtti. Ayrıca kamu kurumu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sisin olabileceğini de ifade etti.

 

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

19 Oca 2023 - 12:23 - Yaşam

# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Kar Beklerken Yaz Gelecek! Sıcaklıklar 20 Dereceyi Bulacak; Kışın Ortasında Yanacağız! O İller… mask
Kar Beklerken Yaz Gelecek! Sıcaklıklar 20 Dereceyi Bulacak; Kışın Ortasında Yanacağız! O İller…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 İlde Lapa Lapa Kar Yağacağını Açıkladı! Havalar Buz Gibi Olacak; Aklı Olan Dışarı Adımını Bile Atmaz… mask
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 İlde Lapa Lapa Kar Yağacağını Açıkladı! Havalar Buz Gibi Olacak; Aklı Olan Dışarı Adımını Bile Atmaz…
O İllerimizde Eksi Hava Kol Gezecek! Burnunuzu Bile Dışarı Çıkarmayın; Donarsınız! O İllerimiz Tek Tek Açıklandı! Meteoroloji’den Kahreden Haber… mask
O İllerimizde Eksi Hava Kol Gezecek! Burnunuzu Bile Dışarı Çıkarmayın; Donarsınız! O İllerimiz Tek Tek Açıklandı! Meteoroloji’den Kahreden Haber…
Meteoroloji’den 22 İle Kıpkırmızı Uyarı! Lapa Lapa Kar Yağacak; Hava Eksilere Düşecek! Aklı Olan Penceresini Aralamaz Bile… mask
Meteoroloji’den 22 İle Kıpkırmızı Uyarı! Lapa Lapa Kar Yağacak; Hava Eksilere Düşecek! Aklı Olan Penceresini Aralamaz Bile…
Türkiye Hava Durumu! Batı İllerine Dikkat! Kuvvetli Yağış Geliyor! mask
Türkiye Hava Durumu! Batı İllerine Dikkat! Kuvvetli Yağış Geliyor!
Meteorolojiden Kar İçin Tarih Verildi! Göz Gözü Görmeyecek! Kar, Yağmur, Fırtına… O İllerde Sıcaklıklar Diplere Düşecek… mask
Meteorolojiden Kar İçin Tarih Verildi! Göz Gözü Görmeyecek! Kar, Yağmur, Fırtına… O İllerde Sıcaklıklar Diplere Düşecek…
Meteoroloji Kar Yağışı İçin Tarih Verdi! Kar Ne Zaman Yağacak? O Dokuz İl İçin Havalar Buz Kesmeye Başladı... Sarı Alarm Verildi... mask
Meteoroloji Kar Yağışı İçin Tarih Verdi! Kar Ne Zaman Yağacak? O Dokuz İl İçin Havalar Buz Kesmeye Başladı... Sarı Alarm Verildi...
Ankaralılar Dikkat! Hafta Sonu Sağanak Yağışlar Geliyor! İşte, 6 - 7 Ağustos Ankara İçin Meteoroloji’nin Hafta Sonu Hava Durumu Tahminleri. mask
Ankaralılar Dikkat! Hafta Sonu Sağanak Yağışlar Geliyor! İşte, 6 - 7 Ağustos Ankara İçin Meteoroloji’nin Hafta Sonu Hava Durumu Tahminleri.
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!” mask
Survivor Yağmur’a Yarışmadan Sonra Bir Haller Oldu! Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… “Kalp Krizi Yaşadım!”
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak? mask
Meteoroloji’den Ankara İçin Yağmur Uyarısı! O İller de İse Resmen Gök Yere İnecek... Sağanak ve Sel Tehlikesi Var! 11 Temmuz Hava Sıcaklığı Kaç Derece Olacak?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Meteoroloji’den Kar Yağışı Alarmı Verildi! Doğu Bölgesinden Batıya Kadar…  Tüm İllerimiz Kar Altında Kalacak! mask
Meteoroloji’den Kar Yağışı Alarmı Verildi! Doğu Bölgesinden Batıya Kadar…  Tüm İllerimiz Kar Altında Kalacak!
Hangi Burcun Empati Duygusu Sıfırdır? Çevresindekiler Hiç Umurlarında Değil… İşte Hayatınıza Eksiden Başka Bir Şey Katmayacak Burçlar… mask
Hangi Burcun Empati Duygusu Sıfırdır? Çevresindekiler Hiç Umurlarında Değil… İşte Hayatınıza Eksiden Başka Bir Şey Katmayacak Burçlar…
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Stilinin Bedeli Tüyler Ürpertiyor! Millet O Paraya Borçlarını Kapatıp Koç Kesiyor… mask
Serenay Sarıkaya’nın Günlük Stilinin Bedeli Tüyler Ürpertiyor! Millet O Paraya Borçlarını Kapatıp Koç Kesiyor…
Masterchef Metin’in Yüzüne Felek Güldü! Kupası Elinden Alınmıştı; Avutmak İçin Öyle Bir Şey Yapıldı Ki… mask
Masterchef Metin’in Yüzüne Felek Güldü! Kupası Elinden Alınmıştı; Avutmak İçin Öyle Bir Şey Yapıldı Ki…
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? Ankara'nın en büyük AVM'si Hangisi? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları... mask
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? Ankara'nın en büyük AVM'si Hangisi? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları...
Nurofen Neye İyi Gelir? Nurofen Uyku Yapar Mı? Nurofen Ne Zaman Kullanılmalı? mask
Nurofen Neye İyi Gelir? Nurofen Uyku Yapar Mı? Nurofen Ne Zaman Kullanılmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL