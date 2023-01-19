Meteoroloji’den Kar Yağışı Alarmı Verildi! Doğu Bölgesinden Batıya Kadar…  Tüm İllerimiz Kar Altında Kalacak!

Ocak ayının ikinci yarısının içerisinde olduğumuz şu günlerde hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde olması, ülke genelinde beklenen yağışların yaşanmaması ve daha pek çok kritik gelişme, son günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sık sık dile getirilmeye başlandı.

2 gündür Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodosun bugün itibari ile sona ereceğini ifade eden Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin güne ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve kıyı Ege ile Kırklareli, Edirne, Manisa, Hatay çevreleri be Adana’nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı olduğunu belirtti. Ayrıca kamu kurumu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sisin olabileceğini de ifade etti.

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