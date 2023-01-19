Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Oca 2023 - 13:26

Araç Sahibi Olmayan Hiç Kimse Kalmayacak! TEB’ten Son 5 Yılın En Büyük Kampanyası…

Araç sahibi olmak için yıllarca çalışmış ve belli birikim yapmış olan kişilere, gelen zamlar şok ediyor. Dün 500 bin liraya araç almak isteyen vatandaş, bugün aynı araca baktığında 550 bin lira olduğunu görerek şok oluyor. Dişinden tırnağından biriktire biriktire araç almak isteyenlere TEB’ten büyük müjde duyuruldu! İşte merak edilenler…