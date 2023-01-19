Araç Sahibi Olmayan Hiç Kimse Kalmayacak! TEB’ten Son 5 Yılın En Büyük Kampanyası…
Araç sahibi olmak için yıllarca çalışmış ve belli birikim yapmış olan kişilere, gelen zamlar şok ediyor. Dün 500 bin liraya araç almak isteyen vatandaş, bugün aynı araca baktığında 550 bin lira olduğunu görerek şok oluyor. Dişinden tırnağından biriktire biriktire araç almak isteyenlere TEB’ten büyük müjde duyuruldu! İşte merak edilenler…
Araç almak ve aracını değiştirmek isteyenler; bankalar tarafından verilen taşıt kredilerini yakından takip ediyorlar. Uygun faiz oranları arasında mekik dokuyan vatandaşlara TEB bankasından büyük bir kolaylık geldi. Taşıt kredi kampanyasıyla diğer bankalara fark atan TEB Bankası, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.