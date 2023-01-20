- 20 Oca 2023 - 00:02

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kötü Haber! Hastanaye Kaldırıldı! Serenay Sarıkaya İle Samimi pozları Olay Olmuştu!

Aile dizisi, geçtiğimiz günlerde Tatlıtuğ ve Sarıkaya’nın fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntülerde ikilinin oldukça samimi olması, sosyal medya kullanıcılarının ve magazin basınının dikkatlerinden kaçmadı. Bu olay soğumadan Kıvanç Tatlıtuğ yeni olay ile haber oldu. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırılması sevenleri tarafından merak uyandırdı. İşte detaylar.

Seneler sonra “Aile” isimli dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ, gündemden düşmemeye devam ediyor. Güçlü kadrosu ve konusu ile şimdiden izleyicileri heyecanlandıran Aile dizisinin Show TV ekranları aracılığı ile izleyicilerin karşısına çıkacağı kesinleşirken ünlü oyuncuların özel hayatları da dikkatlerden kaçmıyor. 

Çekimleri İzmir’de süren Aile dizisi uzun süredir ana akım medyada iş yapmayan Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nejat İşler gibi ünlü isimleri bir araya getirdi. Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken ve henüz yayın hayatına başlamamış olmasına rağmen gündemden düşmeyen Aile dizisi, geçtiğimiz günlerde Tatlıtuğ ve Sarıkaya’nın samimi pozları olmuştu! Paylaşılan görüntülerde ikilinin oldukça samimi olması, sosyal medya kullanıcılarının ve magazin basınının dikkatlerinden kaçmadı. Bu olay unutulmadan Başrol oyuncunun aniden rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı haberi duyuruldu.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kötü Haber!

Kıvanç Tatlıtuğ, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye yatırıldı. Ünlü oyuncu, "Aile" dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrol oynarken, sete gitmeye hazırlandığı anda tekrar rahatsızlandı ve seti iptal edildi.

Ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı doktor gözetiminde kaldığı açıklandı.

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20 Oca 2023 - 00:02 - Dizi Fragmanları

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