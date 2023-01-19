Hande Erçel’in Sığınacak Yeri Yurdu Kalmadı! Resmen Tarihe Gömüldü; Bir Değil İki Değil…
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara uzun bir süre ara veren Hande Erçel, sosyal medyada yankı uyandıracak bir haberle gündeme geldi. Resmen tarihe gömülmeye başlayan Hande Erçel cephesinde yaşanan bu yıkım, bir değil tam tamına iki kez oldu! Peki, Hande Erçel cephesinde neler oluyor?
Hem aşk hayatıyla hem de iş dünyasındaki yeriyle sık sık gündeme gelen ünlüler arasında boy gösteren Hande Erçel, kısa bir süre önce “İki Yabancı” dizisiyle ekranlara dönmeye karar vermişti. Burak Deniz’le partner olacağı bilinen Hande Erçel’in ekranlara dönmeden aldığı darbe herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.