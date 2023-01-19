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19 Oca 2023 - 23:39

Hande Erçel’in Sığınacak Yeri Yurdu Kalmadı! Resmen Tarihe Gömüldü; Bir Değil İki Değil…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara uzun bir süre ara veren Hande Erçel, sosyal medyada yankı uyandıracak bir haberle gündeme geldi. Resmen tarihe gömülmeye başlayan Hande Erçel cephesinde yaşanan bu yıkım, bir değil tam tamına iki kez oldu! Peki, Hande Erçel cephesinde neler oluyor?