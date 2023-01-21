Ankara El Ver Kampanyasının Tüm Detayları Açıklandı! İşte Elver Kampanyası Ön Başvuru Formu ve Sorgu Ekranı! Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiriyor

Yüksek enflasyon ve ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen diğer olumsuz gelişmeler sebebi ile bir süredir ciddi bir geçim derdi içerisinde olan binlerce vatandaş, 2023 yılına girilmesi ile birlikte devlete bağlı olan kurumlar tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerini araştırmaya konuldu.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmete açılan sosyal yardım modelleri büyük ilgi görürken yerel alanda da Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından duyurulan yeni dönem yardımları vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı.

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