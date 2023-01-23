Ehliyet Affı Geliyor mu? Cumhurbaşkanı Açıkladı…Ehliyet Affında Son Dakika Gelişmesi!

2023 yılına girilmesi ile birlikte kontrolü devlet kurumlarının elinde bulunan birçok konuya yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı. Yeni kararların da yürürlüğe girmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş yeni dönemde farklı bir düzenlemeler ile karşı karşıya kalırken 2023 yılına girilmesi ile birlikte arama motorlarında sıklık ile sorgulanan konu başlıklarından birisi de ehliyet affı oldu.

Ehliyet Affı 2023 Detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi.

Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

2,5 MİLYON SÜRÜCÜNÜN CEZA PUANLARI SİLİNECEK, 10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK

Sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını sileceklerini de müjdeleyen Erdoğan, yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacağını söyledi.

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