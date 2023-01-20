Kurtlar Vadisi İçin Heyecan Tavanda! Sadece 12 Gün Sonra… Kanal, Kadro Her Şey Belli!
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ın ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, geçtiğimiz senenin sonlarına doğru usta sanatçı Mazhar Alanson’un sunduğu bir TV programına konuk oldu. Programda kariyer hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Şaşmaz, 397 bölüm boyunca kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi dizinin yeniden çekileceğini müjdeleyerek dizinin sevenlerini sevince boğmuş ve yayın tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. İşte Detaylar...
Nerede ise 400 bölüm yayınlanan ayrıca sinema filmleri ile de izleyicilerin karşısına çıkan ekranların en uzun soluklu dizilerinden Kurtlar Vadisi, son günlerde gündemde sık sık yer almaya başladı. Bir diziden çok daha fazla anlama sahip olan hem ülkemizin hem de diğer dünya ülkelerinin güncel sorunlarını ele alarak bir nevi bilgilendirmelerde bulunan Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara geri döneceği tarih, izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor.
20 Oca 2023 - 13:12 - Dizi Fragmanları
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.