- 20 Oca 2023 - 12:55 G: 20 Oca 2023 - 13:30

2 Kez Kocasını Boşayan Selin Ciğerci’den Ateş Eden Pozlar! Dantelli Geceliğiyle Öyle Kareler Verdi Ki…

Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Selin Ciğerci’den gelen ateş eden pozlar geldi. 2 kez kocası Gökhan Çıra’yı boşayan Selin Ciğeri, dantelli geceliğiyle nefesleri kesti. Siyahlar içerisindeki kareleriyle başları döndüren Selin Ciğerci, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

2019 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti dikkatleri üzerine çekmişti. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2021 yılında boşanmıştı. Çift, 2022 yılının ilk aylarında yeniden barışma kararı almış ve nikah masasına oturmuşlardı. Çok geçmeden yeniden boşanma kararı almışlardı. İki kez üst üste evlenen Selin Ciğerci’nin sosyal medya kareleri ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilenler…

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20 Oca 2023 - 12:55 Ankara- Yaşam

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