2 Kez Kocasını Boşayan Selin Ciğerci’den Ateş Eden Pozlar! Dantelli Geceliğiyle Öyle Kareler Verdi Ki…

2019 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti dikkatleri üzerine çekmişti. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2021 yılında boşanmıştı. Çift, 2022 yılının ilk aylarında yeniden barışma kararı almış ve nikah masasına oturmuşlardı. Çok geçmeden yeniden boşanma kararı almışlardı. İki kez üst üste evlenen Selin Ciğerci’nin sosyal medya kareleri ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!