2 Kez Kocasını Boşayan Selin Ciğerci’den Ateş Eden Pozlar! Dantelli Geceliğiyle Öyle Kareler Verdi Ki…
Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Selin Ciğerci’den gelen ateş eden pozlar geldi. 2 kez kocası Gökhan Çıra’yı boşayan Selin Ciğeri, dantelli geceliğiyle nefesleri kesti. Siyahlar içerisindeki kareleriyle başları döndüren Selin Ciğerci, sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
2019 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti dikkatleri üzerine çekmişti. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, 2021 yılında boşanmıştı. Çift, 2022 yılının ilk aylarında yeniden barışma kararı almış ve nikah masasına oturmuşlardı. Çok geçmeden yeniden boşanma kararı almışlardı. İki kez üst üste evlenen Selin Ciğerci’nin sosyal medya kareleri ise nefesleri kökten kesti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.