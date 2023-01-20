İş Bankası Müşterilerine Kötü Haber! Havale ve EFT Fiyatlarına Zam Geldi! Yeni Fiyatlar….
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen zam haberlerinin ardından Türkiye İş Bankası’ndan da müşterilerini üzen yeni bir açıklama geldi. Mevcut müşterilerini hayal kırıklığına uğratan bir zam açıklaması da geldi. İş Bankası Müşterilerine Kötü Haber! Havale ve EFT Fiyatlarına Zam Geldi! Yeni Fiyatlar…. İşte Detaylar...
Yeni yıla girilmesi ile birlikte hem devlet kurumlarından hem de özel kurumlardan yeni döneme ilişkin birtakım düzenleme kararları gelmeye başladı. Bu kapsamda devlet eli ile birçok proje geliştirilirken vergi ödemeleri başta olmak üzere pek çok farklı ödeme kaleminde de enflasyon sebebi ile artışa gidildi.
1924 yılında kurulan ve o günden bu yana kesintisiz olarak hizmetlerine devam eden Türkiye İş Bankası, geliştirdiği avantajlı finansman ve kart kampanyalarının yanı sıra kaliteli hizmet anlayışı sayesinde de her sene müşteri sayısını artırmayı başardı. Türkiye genelinde milyonlarca müşteriye sahip olan banka, yeni döneme girilmesi ile birlikte hem farklı meslek gruplarına hem de diğer vatandaşlara yönelik yeni kampanya müjdeleri verirken bankadan mevcut müşterilerini hayal kırıklığına uğratan bir zam açıklaması da geldi. İşlem ücretlerine zam yaptığını duyuran özel banka, detayları kamuoyu ile paylaştı.
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20 Oca 2023 - 20:14 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.