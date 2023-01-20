İş Bankası Müşterilerine Kötü Haber! Havale ve EFT Fiyatlarına Zam Geldi! Yeni Fiyatlar….

Yeni yıla girilmesi ile birlikte hem devlet kurumlarından hem de özel kurumlardan yeni döneme ilişkin birtakım düzenleme kararları gelmeye başladı. Bu kapsamda devlet eli ile birçok proje geliştirilirken vergi ödemeleri başta olmak üzere pek çok farklı ödeme kaleminde de enflasyon sebebi ile artışa gidildi.

1924 yılında kurulan ve o günden bu yana kesintisiz olarak hizmetlerine devam eden Türkiye İş Bankası, geliştirdiği avantajlı finansman ve kart kampanyalarının yanı sıra kaliteli hizmet anlayışı sayesinde de her sene müşteri sayısını artırmayı başardı. Türkiye genelinde milyonlarca müşteriye sahip olan banka, yeni döneme girilmesi ile birlikte hem farklı meslek gruplarına hem de diğer vatandaşlara yönelik yeni kampanya müjdeleri verirken bankadan mevcut müşterilerini hayal kırıklığına uğratan bir zam açıklaması da geldi. İşlem ücretlerine zam yaptığını duyuran özel banka, detayları kamuoyu ile paylaştı.

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