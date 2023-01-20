60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le…
Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan’ın yeni hamlesi şok etti. Yaklaşık olarak 8 ay önce evlenen 60 yaşındaki Seda Sayan, kocası Çağlar Ökten’le öyle bir şeye karar verdi ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in şok eden kararı…
Geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü’nde yani 14 Şubat’ta romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 35 yaş küçük olan Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. Aralarındaki yaş farkını hiçe sayan ve her zaman el ele olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mutlu bir evlilik yaptığı da biliniyordu. 8 ay önce evlenip hemen balayına giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den herkesi şok eden bir ifade etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.