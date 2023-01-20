60 Yaşındaki “Yeni Gelin” Seda Sayan Şok Karar! 8 Ay Önce Evlendiği Çağlar Ökten’le…

Geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü’nde yani 14 Şubat’ta romantik bir evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 35 yaş küçük olan Çağlar Ökten’e “Evet” demişti. Aralarındaki yaş farkını hiçe sayan ve her zaman el ele olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in mutlu bir evlilik yaptığı da biliniyordu. 8 ay önce evlenip hemen balayına giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten’den herkesi şok eden bir ifade etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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