Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!”

Alişan’la büyük bir aşk yaşayarak evlenen Buse Varol, geçtiğimiz yıl ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Bir dargın bir barışık hayatlarına devam eden Buse Varol ve Alişan çiftinin her hamlesi olay yaratıyordu Buse Varol ve Alişan’ın birbirlerine olan aşkları ve sevgileri ise magazin dünyasında parmakla gösteriliyordu. Kısa bir süre önce bölgesel incelme işlemlerine başlayacak bir deri bir kemik kalan Buse Varol’un modaya uymak isterken duyduğu laflarsa şok etti. İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!