Alişan’ın Eşi Buse Varol Yerden Yere Vuruldu! Modaya Uymak İstedi Ama… “Yazık Kafana!”
Yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Alişan’ın eşi Buse Varol, resmen yerden yere vuruldu. Tek bir kareyle ortalığın karışmasına neden olan Buse Varol, modaya uymak istedi ama başına gelenler herkesi şok etti. İşte takipçilerinden “Yazık kafana” yorumlarını alan Buse Varol’un o tarzı…
Alişan’la büyük bir aşk yaşayarak evlenen Buse Varol, geçtiğimiz yıl ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Bir dargın bir barışık hayatlarına devam eden Buse Varol ve Alişan çiftinin her hamlesi olay yaratıyordu Buse Varol ve Alişan’ın birbirlerine olan aşkları ve sevgileri ise magazin dünyasında parmakla gösteriliyordu. Kısa bir süre önce bölgesel incelme işlemlerine başlayacak bir deri bir kemik kalan Buse Varol’un modaya uymak isterken duyduğu laflarsa şok etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.