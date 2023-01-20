- 20 Oca 2023 - 20:15

Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL!

Milyonlarca vatandaşın her gün binlerce ürün aldığı marketlerden sadece bir tanesi olan Metro Market, indirimin adeta zirvesini yaptı! Piyasada 169 TL ile 179 TL arasında satılan Ayçiçek yağını bile 134 TL’ye satışa çıkaran Metro Market, dikkatleri üzerine çekti. Peki, başka hangi ürünlerde indirim başladı?

Yapmış olduğu indirimlerle diğer marketlere farkını koyan Metro Market, hem çoklu alımlarda hem de tekli alımlarda muhteşem fırsatlar sunuyor. 12 Ocak’ta başlatmış olduğu indirim kampanyasını 31 Ocak’a kadar sürdürecek olan Metro Market; Ayçiçek yağında, bakliyatta, unda, şekerde ve daha birçok temel gıda ürünlerinde indirim başlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2023 - 20:15 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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