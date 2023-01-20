Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL!

Yapmış olduğu indirimlerle diğer marketlere farkını koyan Metro Market, hem çoklu alımlarda hem de tekli alımlarda muhteşem fırsatlar sunuyor. 12 Ocak’ta başlatmış olduğu indirim kampanyasını 31 Ocak’a kadar sürdürecek olan Metro Market; Ayçiçek yağında, bakliyatta, unda, şekerde ve daha birçok temel gıda ürünlerinde indirim başlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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