Metro Market İndirimin Zirvesini Yaptı! Piyasada 169 TL’ye Satılan Ayçiçek Yağı Bile 134 TL!
Milyonlarca vatandaşın her gün binlerce ürün aldığı marketlerden sadece bir tanesi olan Metro Market, indirimin adeta zirvesini yaptı! Piyasada 169 TL ile 179 TL arasında satılan Ayçiçek yağını bile 134 TL’ye satışa çıkaran Metro Market, dikkatleri üzerine çekti. Peki, başka hangi ürünlerde indirim başladı?
Yapmış olduğu indirimlerle diğer marketlere farkını koyan Metro Market, hem çoklu alımlarda hem de tekli alımlarda muhteşem fırsatlar sunuyor. 12 Ocak’ta başlatmış olduğu indirim kampanyasını 31 Ocak’a kadar sürdürecek olan Metro Market; Ayçiçek yağında, bakliyatta, unda, şekerde ve daha birçok temel gıda ürünlerinde indirim başlattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.