Bensu Soral Dantelli Bodysiyle Akılları Başlardan Aldı! 31 Yaşında Ama 18 Gibi Duruyor…
Tv8 ekranlarının fenomen dizisi Tuzak’ta Ceren Gümüşay karakterine hayat veren güzeller güzeli oyuncu Bensu Soral’ın sosyal medya kareleri ise başları döndürüyor. Her bir karesiyle ayrı bir olay yaratan Bensu Soral’ın 31 yaşında olmasına rağmen o kareleri ise 18 yaşındaki genç kızlara resmen taş çıkardı! İşte merak edilenler…
Uzun bir aradan sonra ilk kez Tuzak dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Bensu Soral; yeteneklerini konuşturuyor ve her bölümde bir kez daha muhteşem bir oyuncu olduğunu gösteriyordu. Kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmış ve halen çıkmakta olan Bensu Soral’ın muhteşem güzelliği ise gözlerden kaçmıyordu. Sosyal medya üzerinden dekolteli karelerini paylaşan Bensu Soral, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.