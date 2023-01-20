Bensu Soral Dantelli Bodysiyle Akılları Başlardan Aldı! 31 Yaşında Ama 18 Gibi Duruyor…

Uzun bir aradan sonra ilk kez Tuzak dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan Bensu Soral; yeteneklerini konuşturuyor ve her bölümde bir kez daha muhteşem bir oyuncu olduğunu gösteriyordu. Kariyer basamaklarını üçer beşer çıkmış ve halen çıkmakta olan Bensu Soral’ın muhteşem güzelliği ise gözlerden kaçmıyordu. Sosyal medya üzerinden dekolteli karelerini paylaşan Bensu Soral, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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