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22 Oca 2023 - 01:03

Aslıhan Malbora’dan İç Çamaşırlı Pozlar! “Ben Büyülendim, Siz Bakmaya Devam Edin!”

En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Darmaduman dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Aslıhan Malbora, yine kendisine hayran bırakan karelerini sosyal medyada paylaştı. İç çamaşırsız halleriyle sevenlerinden “Ben büyülendim, siz devam edin” yorumlarını alan Aslıhan Malbora, karın kaslarını ve muhteşem fiziğini resmen sergiledi. İşte merak edilenler…