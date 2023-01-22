- 22 Oca 2023 - 01:03

Aslıhan Malbora’dan İç Çamaşırlı Pozlar! “Ben Büyülendim, Siz Bakmaya Devam Edin!”

En son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Darmaduman dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Aslıhan Malbora, yine kendisine hayran bırakan karelerini sosyal medyada paylaştı. İç çamaşırsız halleriyle sevenlerinden “Ben büyülendim, siz devam edin” yorumlarını alan Aslıhan Malbora, karın kaslarını ve muhteşem fiziğini resmen sergiledi. İşte merak edilenler…

Üç Kuruş dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle hayranlarının ilgisini üzerine çeken Aslıhan Malbora, kariyer basamaklarını üçer beşer tırmanmıştı. Üç Kuruş dizisinden sonra Darmaduman dizisinde başrol olarak yer alan güzel oyuncu herkesi şaşırtmıştı. Dizinin reytinglerinin düşük gelmesinden dolayı final kararı alınınca Aslıhan Malbora’da başka yapımlardan gelen teklifleri değerlendirmeye başlamıştı. Güzelliğiyle gündem yaratan başarılı oyuncunun iç çamaşırlı kareleri ise şaşkına çevirdi. İşte merak edilenler…

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22 Oca 2023 - 01:03 Ankara- Yaşam

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