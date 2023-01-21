- 21 Oca 2023 - 09:55 G: 21 Oca 2023 - 09:59

Kısmetse Olur Oğulcan’ın İfşası Çıktı! Onlyfans Detayı Mideleri Ağızlara Getirdi…

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’da Cansel’in biricik aşkı Oğulcan Yılmaz’ın ifşası sosyal medyaya yayıldı. Müstehcen ve çıplak fotoğrafların parayla satıldığı uygulama olan Onlyfans detayı ise midelerin ağızlara gelmesine neden oldu! İşte Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının çok konuşulan ifşası…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışmasında her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyor. Yarışmada ayrılıklar, aşklar, kaos, entrika ve kavgalar bir an olsun bitmiyor. Tansiyonun hep yüksek olduğu Kısmetse Olur yarışmasında geçtiğimi günlerde Oğulcan Yılmaz, biricik sevgilisi Cansel Ayanoğlu’na sevgililik teklifinde bulunmuş ve tektaş almıştı. Günün kahramanı olarak ilan edilen Oğulcan’ın çıkan ifşası ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Oca 2023 - 09:55 Ankara- Yaşam

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